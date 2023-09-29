汇丰生活素质调查：84%国人最关注生活费上涨

汇丰银行（HSBC）日前发布的一项生活素质调查显示，高达84%的国人最关注生活费上涨，高于全球的平均水平77%。

汇丰指出，鉴于广泛的通货膨胀、高利率，以及新加坡高居最昂贵城市名单榜首，调查揭示了人们最关注的事情，包括通胀、生活费、医疗保健及退休储蓄，以及不同世代对退休的不同看法。

调查发现，高达84％的新加坡受访者认为，生活费日渐上升是最让人关注的财务课题。这比全球平均值（77％）高。另外，75％的新加坡受访者关注通胀对储蓄的影响。

新加坡受访者把退休规划视为首要的财务目标，但他们当中有三分之一没有全面的退休计划。新加坡受访者和香港的受访者一样高度关注医疗保健成本，他们远比其他市场的受访者更关注此事。

共有九个市场的2250人接受了这个线上调查，其中250人来自新加坡，其他受访者来自美国、墨西哥、英国、阿联酋、印度、中国大陆、香港和马来西亚。受访者79％是大众富裕人士，有10万至200万美元（约272万新元）可投资资产。调查在今年3月30日至4月9日进行。

约半数受访者打算退休后继续工作

调查也发现，整体来看，51％受访者计划退休后继续工作，这是为了个人健康和保存财富。

计划退休后继续工作者，七成是要保持与社会的联系和活跃的生活，特别是X世代的受访者。婴儿潮一代主要是因为财务原因。

报告：身心健康程度与财务状况呈正关联

报告发现，身体与心理健康和财务状况有着紧密关系。身体状况高分者相比起低分者，有9.3倍的可能心理健康得分也高于平均。财务状况良好者，有4.3倍的可能心理健康得分也高于平均。

28％的受访者认为，良好生活素质首推身体健康，19％认为首推心理健康，17％认为首推良好的财务状况。

汇丰新加坡财富与个人银行主管阿思密塔（Ashmita Acharya）说：“调查的受访者对退休表示担忧，强调了迫切需要提高对财务规划工具和产品的认识，这些工具和产品可能有助于获得舒适退休生活所需的保护。”