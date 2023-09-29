英兰妮：须制定策略应对国人住房需求变化

政府和房地产业者须要了解国人的需求和期望如何变化，并制定应对策略。

总理公署部长兼财政部及国家发展部第二部长英兰妮星期五（9月29日）在新加坡产业发展商公会（REDAS）中秋节庆祝活动上指出，当前房地产行业有三个重要趋势，它们将是政府今年检讨发展总蓝图（Master Plan）时考虑的重要因素。

首先是人口结构变化带来的国人住房需求和期望变化。作为世界上人口老龄化最快的国家之一，我国正在增加乐龄的住房和护理设施。例如，政府正在建设社区关爱组屋（Community Care Apartments），将亲乐龄的住房与基于个人护理需求的可扩展护理设施相互结合。

除了乐龄人士，年轻人的需求也在变化中。许多年轻单身人士希望早点从家中搬出去独立生活。英兰妮鼓励发展商与政府合作，开发创新解决方案如共享居住（co-living），以满足这些不断变化的需求。

第二，疫情改变了人们的工作模式，远程办公和灵活办公的兴起正在影响城市规划。

英兰妮说：“与其将大部分活动集中在市中心，我们设想在全岛建立多个有吸引力的工作节点，以便人们能够就近工作。这些工作节点将成为便利且富活力的生活与工作空间，并与便利设施无缝融合。”

促发展商开发超低能耗建筑

她提到，市区重建局（URA）最近在裕廊湖区（Jurong Lake District）推出了一幅6.5公顷的白色地段，以启动这地区发展成为中央区以外最大的商业区。 除裕廊之外，榜鹅镇中心和兀兰中心的政府售地计划备售名单也公布了含有办公用途的地段。

第三，发展商须要减少建筑物碳排放，以应对气候变化并实现净零目标。

英兰妮提到，建筑物碳排放占我国排放总量的约20%。因此，要实现2050年净零排放的目标，减少建筑物的排放至关重要。

她鼓励发展商带头发展超低能耗（SLE）建筑。她指出，发展商和业主预计可以在4.5年至6.5年内收回在超低能耗建筑中的投资。在这之后，这些建筑还将继续长期带来成本节约。

她说，以上三个趋势和优先事项是政府在今年检讨发展总蓝图时将考虑的重要因素。发展总蓝图勾勒新加坡未来10年至15年的发展方向，每五年检讨一次，上次公布是2019年。