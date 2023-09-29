本地银行贷款连跌两个月 8月环比减0.02%

本地银行8月份为企业和消费者提供的贷款总共大约7863亿元，环比稍微下跌0.02%，连续第二个月下滑。

新加坡金融管理局星期五（9月29日）公布的预估数据显示，占贷款总额大约六成的商业贷款为4760亿元，环比下跌0.22%。若同7月份的2.55%跌幅比较，跌幅有所收窄。

占商业贷款最多的建筑与建设业贷款达到1693亿元，比7月份少了0.05%。

占比第二高的金融与保险业贷款却环比增加1.81%至1243亿元，与前个月的2.44%跌幅形成对比。

8月份消费者贷款也有所增加，总额环比上升0.28%至3103亿元。所有贷款组别全面上涨，其中占消费者贷款高达七成的房屋和过渡贷款环比增加0.2%，达到2233亿元。

信用卡贷款连续第五个月取得环比增长，8月份环比上升1.92%达135亿元。

与去年同期相比，8月银行贷款总额下滑6.7%；商业贷款同比下降9.69%；消费者贷款同比减少1.73%。

华侨银行首席经济师林秀心接受《联合早报》访问时说：“本地商业贷款已经连续第二个月环比下跌，主要受到交通业、仓储业、通讯业和一般商业领域的贷款下滑拖累，显示实际经济活动上升趋势放缓。反之，本地消费者贷款在8月出现环比反弹，因为住房、过渡贷款，以及信用卡贷款持续扩张。”

贷款利率维持在高位已有一段时间，导致贷款成本上升。

分析：净利息收益率创新高抵消贷款跌幅 银行股仍可投资

辉立证券研究高级投资分析师谭鉫澄受访时说，贷款额增速放缓在预料之中，因为消费者已真正感受到较高贷款利率带来的压力。不过，下跌幅度有所收窄，7月份的总贷款额和商业贷款环比跌幅分别为1.61%和2.55%。

他说：“银行早已预料到贷款增速会放缓，并且因此修订贷款增长预期，三家本地银行都预测2023财年的贷款增幅会是较低的单位数。”

他认为，银行股依然是值得投资的股票，因为贷款只是银行多项业务的其中一项。虽然利率高涨影响贷款业务，但银行的净利息收益率（NIM）仍不断创下新高，抵消贷款的跌幅。