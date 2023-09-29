美元美债回落 推动海指涨10.42点

美元指数与美国国债回落提振投资者情绪，本地股市连续两日上扬，新加坡海峡时报指数星期五（9月29日）上涨10.42点或0.32%，闭市报3217.41点。不过指数在全周基本横摆，微涨0.39%。

亚太地区开盘的股市中，香港股市大涨2.71%，领涨区域市场；悉尼和东京股市也分别上涨0.34%和0.03%。中国大陆、台湾和首尔因中秋节假期休市。

中国长假让其他市场稍喘息 亚太股下周料继续反弹

辉立证券首席股票经纪谭莹莹在接受《联合早报》采访时说，美元和美债走低是推动股市上涨的主要原因。同时，中国房地产带给股市持续的负面影响，也因当地长假关系而让市场有机会喘息。预计亚太区域股市下周有望继续反弹。不过，美国战略石油储备的下降，可能会导致油价继续保持高位，给股市带来不确定性。

瑞讯银行高级分析师奥兹卡斯卡娅（Ipek Ozkardeskaya）认为，虽然美国8月核心个人消费支出物价指数有望放缓，但油价上涨不利于整体个人消费支出数据，这可能使美联储态度转鹰。另外，避免美国政府下周关门的谈判仍未取得太大进展，投资者还需谨慎。

美国通胀和就业数据将是关键

IG市场策略师叶俊荣受访时说，在没有太多催化剂的情况下，区域市场之后的涨幅可能仍有限。市场对美联储是否会在年底前实施最后一次加息持怀疑态度，接下来美国的通胀和就业数据将起到关键作用。

新加坡股市全场成交量15亿1000万股，总成交额9亿6802万元。上升股379只，下跌股229只。

成份股方面，19只上涨，10只下跌，一只持平。

涨幅最大的是凯德投资（CapitaLand Investment）和海庭（Seatrium），前者起2.65％，收报3.1元；后者起2.29％，收报0.134元。

跌幅最大的是皇胜酿酒（Emperador）和怡和合发（Jardine C&C），分别下滑1.92％和1.69％，收报0.51元和31.93元。

个股表现方面，马来西亚铁矿石生产商Southern Alliance Mining发布截至7月底的2023财年全年业绩，集团净亏损达778万令吉（约227万新元），去年同期则为净利1627万令吉。由于铁矿石销售价格下降等原因，集团营收同比减少30.6%至1亿2410万令吉。集团股价星期五闭市报0.675元，涨2.27%。

拟重建部分滨海广场 新置地获市建局临时准证

新加坡置地（Singapore Land Group）宣布，重建部分滨海广场（Marina Square）的项目，已获得市建局临时准证。公司正与专业团队合作制定重建计划，以获得有关当局的批准。项目具体开展时间尚未确定。公司股价星期五维持在2.05元。

胜达科技（Datapulse Technology）主席洪康明对公司提出的强制性有条件现金收购献议已转为无条件。截至星期四（28日）傍晚6时，他的持股比率达到51.88%，满足收购献议转为无条件的最低要求。这项收购献议将在10月3日截止。胜达科技星期五闭市报9分，涨7.1%。

停牌中的新丝路集团（New Silkroutes）宣布，在星期四通过子公司特别股东大会的决议后，国济医疗国际私人有限公司（Healthsciences International）和HSI Dental两家子公司启动债权人自愿清盘程序。