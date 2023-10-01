美容医疗公司阅肤拟凯利板上市

皮肤和美容医疗公司阅肤（Niks Professional）计划在新加坡交易所凯利板挂牌上市。

阅肤上星期五（9月29日）提交初步招股书，每股发售价、集资金额和上市日期都尚未确定。

根据初步招股书，集团于1998年成立，目前在新加坡有三家诊所和三家门市，销售护肤品并提供家庭皮肤科及美容医疗服务。集团也通过中国的11个地区代理，分销旗下的护肤产品。

新加坡业务占集团营收81％，中国占19％。

2023财年第一季，集团取得净利51万8000元，较去年同期的80万元，减少35.3％。第一季营收258万2000元，同比减少将近8％。

2022财年净利减少大约17％至276万3000元，营收减少5％至1109万5000元。

通过上市集资，集团计划在新加坡北部和西部地区开设新诊所和新门市、增加员工人数和购买新设备，并扩大在中国的护肤品分销业务。

从形式上（pro forma basis）计算，截至今年第一季，集团拥有现金和现金相等物（cash equivalent）大约310万元。除了租约，集团没有任何其他借款或贷款。

集团打算把2023财年和2024财年的至少50％和40％净利，以股息派发给股东。