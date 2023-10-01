加密货币付款日渐普及 可购物捐款

加密货币作为付款方式在新加坡正日渐普及，既能用来购物也能捐款。有受访商家说，加密货币支付协助公司吸引高价值的客户群，它占公司每月交易量的比率正稳步增长。

本地苹果产品经销商iStudio和新加坡红十字会近日与加密货币支付公司Triple-A合作，前者目前在全岛有五家门市接受加密货币付款，后者允许公众使用加密货币捐款。

加密货币在本地又称数码付款代币（digital payment token，简称DPT），Triple-A是获得金融管理局正式执照的DPT服务商之一。该公司发言人接受《联合早报》访问时说：“我们注意到加密货币交易量在新加坡和全球显著增加，除了在奢侈品、游戏、消费科技产品和创作者经济（creator economy）等领域获得巨大关注，现也拓展至公益慈善领域。”

所谓创作者经济，是指互联网平台辅助下，允许创作者通过创造数码内容赚取收入的一种新型经济模式。

Triple-A支持主流加密货币作为付款工具，包括比特币 、以太币、与美元挂钩的稳定币如泰达币（Tether）和USD Coin。公司在本地其他客户目前包括新加坡潮牌交易平台Novelship、电玩品牌雷蛇（Razer）和服饰品牌Charles & Keith。

Novelship创始人兼首席执行官夏洋受访时说：“我们自去年3月推出加密货币作为付款方式以来， 加密货币交易平均占每月交易量的5%，交易量稳步增长。随着加密货币在我们用户群中的采用不断增长，我们预计这比率将会增加。”

他透露，加密货币支付协助公司吸引了更多高价值客户群，涉及加密货币的交易价值平均更高。

加密货币购物免付消费税

根据国内税务局（IRAS）网站，从2020年1月1日起，消费者使用加密货币购物无需缴付消费税（GST）。

另外，新加坡红十字会发言人向《联合早报》证实，纳税人使用加密货币捐款目前并无法享有税务减免（tax deductible）。

在新加坡，纳税人若向合格的公益机构（Institutions of Public Character）捐款，捐款的2.5倍可用来减少应缴税收入。除了现金，捐赠建筑、土地、艺术品和股票同样享有税务减免。