美政府停摆危机暂解除 分析：海指短期料延续震荡

美国联邦政府的停摆危机暂时解除，但分析师预计对股市的利好影响有限，本地股市接下来会短期延续震荡。

上星期五（9月29日）是今年第三季最后一个交易日，新加坡海峡时报指数收报3217.41点，全周几乎横摆，微涨12.59点或0.3%。

道琼斯工业平均指数和标普500指数上星期五收低0.47%和0.27%，纳斯达克指数微升0.14%。以全周来看，道指和标指下跌1.3%和0.7%，纳指呈横摆。

美国国会星期六（30日）在最后一刻就短期拨款法案达成协议，维持联邦政府继续运转，避免部分机构因资金问题陷入停摆。

通胀和国债收益有放缓迹象 但美国三大股指仍高开低走

辉立证券投资组合经理韩巍博士接受《联合早报》访问时说：“美国政府避免停摆的消息大概率对市场会有短期正面影响，但基于美国政府停摆问题时不时的都会跳出来，并且过去也发生过停摆情况，影响尚在可控，破坏性有限，所以避免停摆的利好影响也会比较有限。”

他指出，美国通胀和国债收益有放缓迹象，但这些利好消息也未能支撑美股高开后走势，美国三大股指上星期五都以高开低走坐收。海指星期一（10月2日）开盘可能会受到美国通胀数据以及避免停摆的正面消息推动小幅高开，但大概率无法大幅走高，短期仍会延续上周震荡走势。

美国商务部上星期五（9月29日）发布报告显示，8月份核心个人消费支出（PCE）价格指数同比上升3.9%，增幅低于7月份的4.3%，创过去两年来最低水平，显示美国基本通胀放缓。

作为衡量美国通货膨胀的重要指标，核心PCE价格指数衡量除食品和能源之外的消费者所购买的消费品和劳务价格变化。

美国本周多个经济数据继续受到市场关注，包括美国供应管理协会（Institute for Supply Management，简称ISM）的9月份制造业PMI和服务业PMI，以及9月份非农就业数据。

联邦基金期货定价反映市场对美联储年底前会否加息有保留

IG市场策略师叶俊荣指出，美国联邦公开市场委员会 (FOMC) 近期发表鹰派言论，预示年底前会再加息一次，预测明年降息两次，少于6月时预测的四次。“由于联邦基金期货定价反映市场对美联储是否会在年底前加息有所保留，即将发布的美国就业数据将受到密切关注，美国劳动力市场可能出现任何弹性将支持鹰派押注。”

彭博社向经济师展开调查预测，美国9月份非农业就业增长进一步放缓，从上一个月的新增18万7000人降至17万人，而失业率维持在3.7%，环比下滑0.1百分点。

个股消息方面，英特拉资源（Interra Resources）首席财务官傅思丹（音译Foo Say Tain）星期六（9月30日）卸下职务退休，公司已找到新任首席财务官来接替，并将会公布上任日期。