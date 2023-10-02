新电信以2.8亿元脱售网安公司Trustwave

新加坡电信（Singtel）将以2亿零500万美元（约2亿8058万新元），脱售在网络安全公司Trustwave所持有的股权。

新电信星期一（10月2日）早上宣布，独资子公司Singtel Enterprise Security已经同MC2 Titanium达成有条件股份买卖协议，预计在今年第四季前完成交易。脱售形式包括担保票据和现金。

MC2是增长型股票基金，由全球咨询公司The Chertoff Group的执行领导团队成立。

新电信是在2015年以7亿7000万美元收购Trustwave的98%股权，但在2021年下半年Trustwave出现近2亿4600万美元的减值支出后，开始对持股进行战略评估。

符合新电信重新将业务焦点放在亚太区

新电信星期一指出，这项脱售符合新电信重新将业务焦点放在亚太区，以及通过优化资源配置来改善股东价值的战略重置计划。这项脱售预计不会对集团的2024财年业绩产生重大影响。

根据新电信截至今年3月底的全年业绩，Trustwave的营运收入是1亿6300万元，比前一个财年的3亿6800万元下跌55.7%。Trustwave的息税折摊前亏损（EBITDA Loss）达1亿1600万元，几乎持平。

新电信指出，Trustwave将被重新归类为截至今年9月底持有的待售子公司，以及不会与集团的财报合并入账。

新电信股价星期一上涨0.83%，收报2.44元。