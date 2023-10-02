亚细安制造业9月恶化 两年来首次萎缩

新订单减少及产出扩张速度放缓，新加坡和多数亚细安国家的制造业经营环境在9月恶化，使到整体制造业陷入萎缩，是自2021年10月以来首见。

标普全球（S&P Global）星期一（10月2日）发布的最新调查结果显示，亚细安制造业采购经理指数（PMI）从8月的51，降至9月的49.6。

采购经理指数若高于50，意味着制造业处于扩张状态，低于50则反映该领域陷入萎缩。

新加坡指数47.3 是前年8月以来最差

在这项调查涵盖的七个亚细安国家当中，四个国家的制造业陷入萎缩，情况最糟糕的是马来西亚（46.8），萎缩幅度是今年以来最大的。新加坡（47.3）情况恶化，是自2021年8月以来最差表现。

泰国（47.8）连续两个月萎缩，是过去28个月来最差表现。越南（49.7）小幅萎缩。

缅甸、菲律宾和印度尼西亚制造业皆呈扩张，不过缅甸（50.1）和印尼（52.3）的增速有所放缓，菲律宾（50.6）突破荣枯线恢复扩张。

生产前期库存六个月来首次耗尽

标普全球市场财智（S&P Global Market Intelligence）经济师贝卢兹（Maryam Baluch）指出，新一轮调查结果显示，新订单今年来首次下跌，而生产增速放缓至两年来最低点。

“随着市场对亚细安商品的需求减弱，企业选择依靠现有库存来满足业务需求，9月份生产前期和后期库存都已耗尽，采购活动停滞不前。”

报告指出，随着产出扩张速度放缓，制造商希望增加利用现有库存。生产前期库存在六个月来首次耗尽，而制成品库存连续第五个月减少，减幅为近两年来最大的。

此外，制造商继续减少积压订单，下降速度为九个月来最快。由于企业能够掌控自己工作量，加上订单减少，9月份就业人数略有下降。

产出成本增速是四个月来最快

另一方面，制造商继续面临不断上升的成本负担。投入价格大幅上涨，涨幅为今年4月以来最快。产出成本的增速是四个月来最快的。尽管如此，通货膨胀情况低于一年前的水平。

令人鼓舞的是，供应商的投入交货时间连续第七个月缩短。此外，企业对未来12个月的产量增加仍持乐观态度，虽然信心程度升至五个月来高位，但仍低于长期平均水平。