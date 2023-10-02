第三季私宅销量跌15% 分析：市场已放缓 价格上升是暂时性

本地整体私宅交易量在第三季环比下跌15%，但私宅价格由跌转升，环比增长0.5 %。分析师指出，价格上升预计是暂时性的，整体市场已放缓。

市区重建局在星期一（10月2日）公布的预估数据显示，第三季整体私宅价格指数与前一季的0.2%跌幅相反。房价上涨抑制市场买气，第三季的整体私宅交易量环比下跌15%，同比则滑落26%。

市建局指出，私宅价格在过去两个季度平均每季上升0.2%，明显低于去年全年的2.1%平均季度增幅。

非有地私宅价格第三季上涨2.1%，扭转了前一季的0.6％跌幅。

中档和大众化私宅价格 受本地自住买家需求支撑

公寓价格上升主要是因为代表中档私宅的其他中央区（RCR）和代表大众化私宅的中央区以外（OCR）私宅价格，受到本地自住买家的需求支撑。不过，代表高档私宅的核心中央区（CCR）私宅价格下滑，部分抵消整体价格涨幅。

大众化私宅价格持续上涨，从第二季的1.2%上升到第三季的5.1%。中档私宅价格由跌转升，在第三季上涨2.3%；高档私宅价格却加速下跌，从第二季度0.1%跌幅扩大至第三季的2.6%跌幅。

分析：第三季房价上升或因新私宅比率较高

据橙易产业（Orange Tee & Tie）研究与咨询部副总裁孙燕清分析，房价上升可能是因为在第三季出售的新私宅比率较多，而且新私宅的售价往往更高。

尽管第三季价格回升，但整体价格涨幅低于往年。孙燕清说：“房价在今年首九个月同比上升3.6%，比去年同期的8.2%涨幅和2021年的5.3%涨幅小。”

第三季有不少新私宅项目开盘，包括名门世家（Grand Dunman）、Lentor Hills Residences、秘林嘉园（The Myst）和松岩轩（Pinetree Hill） 。这吸引许多买家入场，带动私宅市场情绪。

新私宅交易活跃选择也多 7月份售出1412单位

SRI研究与数据分析部主管莫汉（Mohan Sandrasegeran）指出，新私宅市场在第三季交易活跃，单单在7月份，发展商就售出了1412个单位。

“有至少八个新私宅项目供潜在买家购买，显示新私宅项目加速投入市场。有鉴于此，潜在买家有更多选择和购买机会，还可选择不同地点的公寓。”

高档私宅价格连跌两个季度，戴玉祥产业（Edmund Tie）研究和咨询部高级总监蓝振文认为，这是因为政府收紧针对投资者和外国买家的额外买方印花税（ABSD）的举措奏效。此外，最近发生的洗钱案也重创高档私宅市场情绪。

有地住宅价格跌4.9% 专家：供应依然紧张本地买家需求仍高

在有地住宅方面，第三季价格滑落4.9%，与前一季的上升1.1%形成强烈对比，终结连涨八个季度的势头。

高纬环球（Cushman & Wakefield）研究部高级经理黄显洋认为，有地住宅价格不太可能会继续下跌，因为这类住房的供应依然紧张，而且本地买家需求还是很高。

“总的来说，整体私宅市场的韧力很强，我们维持今年全年价格增长2%至5%的预测。本地失业率依旧很低，而且组屋转售价还在上涨，支撑组屋提升者对私宅的需求。”

不过，他认为房地产降温措施、疲弱经济前景和高涨的房贷利率，会继续压抑整体买家需求。他预料，买卖双方难以在价格方面达成共识的情况可能增加，而这会导致整体交易量受挫。

蓝振文也认为，今年的私宅价格涨势会放缓，全年价格预计上升3%至4%，低于去年的8.6%涨幅。