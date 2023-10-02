VTAC拟议9.25亿元全面收购直播平台17LIVE

随着祥峰科技收购企业（VTAC）宣布收购在日本和台湾市场居领先地位的直播平台业者17LIVE，新加坡交易所势将迎来第一家直播平台经营商，并同时是第一家通过与特殊目的收购公司（SPAC）合并而在本地上市的公司。

2022年1月上市的特殊目的收购公司祥峰科技收购企业于星期一（10月2日）股票暂停交易后，宣布与17LIVE控股公司（卖方）签署有条件买卖协议，拟议以9亿2510万元全面收购17LIVE企业。

VTAC文告指出，收购价将分两部分：一、它将发给卖方的约1亿6061万股新股（总值8亿零300万元），每股发行价5.00元；二、在17LIVE企业的业绩达标后，VTAC将分两期发行约2441万股新股给卖方，总计1亿2200万元。

17LIVE在日本和台湾的市场份额分别达20.8％和26.9％，领先竞争者。（17LIVE提供）

17LIVE在日台市份分别达20.8％和26.9％

合并后公司的股权价值（市值）将达9亿9910万元至11亿6190万元，视VTAC现有股东赎回投资的情况而定。合并计划有待获得新交所的批准以及VTAC股东在特别股东大会上批准。VTAC预计11月初发出举行特大的股东通知书，12月初获得特大批准，合并交易将于今年12月完成。合并完成后，VTAC将改名为17LIVE Group Limited。

VTAC将实行特别红股计划和执行人员奖励计划，没有赎回投资的股东和参与融资的上市公司股份私募股权投资者（PIPE），每持有或认购一股可获VTAC发给0.1股新股，而在业绩达标后，合并后VTAC将发新股给的主要管理人员。为减少这些计划摊薄股权，VTAC的发起者Vertex Venture控股公司将放弃显著部分它可获得的奖励股份（promote share）。

根据研究公司Frost & Sullivan，按营收计算，17LIVE在日本和台湾的市场份额分别达20.8％和26.9％，领先竞争者。

文告还说，17LIVE有良好的息税折摊前盈利（EBITDA）记录，业务模式可扩展，盈利能力也具可持续性。在2022年的营收达3亿6370万美元，经调整后EBITDA为1580万美元。

平台拥8.7万名签约直播主 自2020年取得正数EBITDA

2023上半年财报显示，17LIVE平均每月活跃用户（MAU）约为55万，每日活跃用户的平均每日观看时长约为93分钟，每月付费的用户比例为16.1％。截至2023年6月30日，17LIVE已拥有约8万7000名签约直播主。

VTAC首席执行官姜泓汇指出，17LIVE自2020年便取得正数的EBITDA，而且它核心的直播业务和新的V-Liver业务都有强劲的增长潜能，而且原本需要更高端的设备进行直播，V-Liver如今只须用手机便可进行直播。

他说：“我们认为17LIVE是一家正处于转折点的公司，拥有强大的管理团队支持，其专业知识和愿景将有助于发展动态生态系统。”

17LIVE董事长潘杰贤：直播是个全球趋势

17LIVE集团联合创办人兼董事长潘杰贤表示，直播是个全球趋势，在日本已有两家上市业者，市场的潜能巨大，而且公司正在把所赚的钱重新投资于超高增长引擎。

据指出，今后五年里，直播和V-Liver业务在日本的营收年复增长率，分别料将达20％和43.7％。

潘杰贤也是龙丞资本（Turn Capital）董事长、交友平台Paktor联合创办人，以及壹苹新闻网创办人。身为新加坡人，让公司在新加坡上市对他来说“是自然的选择“。他说：“在新交所挂牌将有助于公司扩展东南亚和全球业务。”

市场策略师：乐见新加坡SPAC首次成功合并

IG市场策略师叶俊荣受访时说：“新交所上市SPAC寻找收购目标的最后期限（2024年1月截止日期）越来越近，令人鼓舞的是，我们能够看到新加坡SPAC首次成功合并，这可能有助于为本地SPAC环境提供一些信心。这家公司（17LIVE）的业务性质也远离新交所向来在传统公司如银行业、房地产投资信托等领域公司的专注，而是更专注于高增长和科技方面。 从销售的角度来看，它的估值可能看起来并不便宜，但这要看它如何让投资者相信公司将实现增长。”

新加坡凯基证券研究部主任陈广治受访时说，对于社交媒体和直播平台，初略的估值方法是把市值除以MAU。按此，和脸书母公司Meta以及Tiktok等相比，17LIVE目前的估值很高。