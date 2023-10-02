海指末季首个交易日退低0.27%

美国政府再次避过停摆的厄运，投资者的关注点又重回到利率上，等待联邦储备局主席鲍威尔在当地时间星期一（10月2日）的讲话和本周出炉的经济数据。新加坡海峡时报指数10月首个交易日收跌0.27％或8.55点，报3208.86点。

深圳、上海、香港和首尔股市因假期休市，其他亚太股市普遍退低。东京和悉尼分别滑落0.31%和0.20%；台湾则上涨1.24%。

分析：亚太股今年末季料持续淡静

马来亚银行证券销售交易主管黄国雄接受《联合早报》访问时说，亚太股市过去几周都显得淡静，这股趋势可能在今年最后一季持续。

“美国国库券的收益率高过5%，美元也保持强势，因此机构和私募投资者对大量投放亚太市场感到迟疑，他们犯不着在一年之末冒亏损的风险。”

FSMOne.com研究及投资组合管理部助理经理杨慧诗受访时说，海指下来的表现将取决于投资者如何消化美联储的鹰派立场。她也提醒投资者关注星期五出炉，对利率有影响的就业数据。

海指全天的交易相对淡静，交易量达9亿5048万股，交易额7亿8290万元，上升股184只，下跌股200只。

海指30只成份股跌多升少，18只下跌，八只上升，四只持平。

跌幅最大的丰树物流信托（Mapletree Logistics Trust）下滑2.98%至1.63元；凯德腾飞房地产信托（CapitaLand Ascendas REIT）滑落2.18%至2.69元；丰树泛亚商业信托（Mapletree Pan Asia Commercial Trust）下跌2.10%至1.40元。

上升幅度最大的是胜科工业（Sembcorp Industries），涨1.57%至5.17元；云顶新加坡（Genting Singapore）起1.18%至0.86元；新电信（Singtel）起0.83%至2.44元。

个股消息方面，精砺控股（Dyna-Mac）闭市后宣布获得现有客户总值8800万元的几项合同，净订单总额达6亿3070万元，项目的交付期延伸至2025年。公司股价闭市下滑1.24%，收报0.40元。

长信传媒集团（G.H.Y Culture & Media）星期一开市前宣布将是周杰伦《嘉年华》世界巡回演唱会曼谷站的主办方，演唱会日期定在今年12月9日。公司股价闭市下跌2.63%至0.37元。

吉宝企业（Keppel Corporation）星期一开市前披露，通过旗下房地产部门签署协议，以5亿零400万人民币（约9400万新元）脱售35%成都泰新房地产开发有限公司（Chengdu Taixin Real Estate Development）的股权给万科（成都）企业。公司股价闭市下跌0.29%至6.78元。

胜科工业（Sembcorp Industries）全资子公司胜科电力（Sembcorp Power）已与新科电信媒体全球数据中心公司（ST Telemedia Global Data Centres）旗下子公司签署长期电力回购协议。公司股价闭市上升1.57%至5.17元。

海庭子公司获得5亿美元再融资

海庭（Seatrium）全资子公司已获得渣打银行提供5亿美元（6亿8600万新元）的融资，成功为今年12月到期的现有贷款进行再融资。公司股价闭市跌0.75%至0.13元。

ESR乐高房地产投资信托（ESR-Logos REIT）以5300万元脱售大士南2道（Tuas South Avenue 2）2号的房地产，脱售价比3920万元的估值高出35.2％。公司股价闭市跌3.57%至0.27元。