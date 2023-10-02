本地企业第三季按时付款比率起0.04个百分点

在连续两个季度下滑后，本地企业今年第三季付款情况略有改善。

新加坡商务信贷资料中心（Singapore Commercial Credit Bureau）星期一（10月2日）发布的最新季度数据显示，第三季本地企业按时付款比率稍微上扬，环比上升0.04个百分点至40.96%，与去年同期相比，则下降0.06个百分点。

延迟付款比率为44.25%，环比下降0.07个百分点，同比则上升0.07个百分点。

部分付款的比率环比略升0.03个百分点至14.79%，同比则略降0.01个百分点。

即使有所改善，本地企业第三季延迟付款比率依然高于按时付款，延续了自2020年第二季度以来的情形。

按时付款指至少九成的账单在约定期限内支付，延迟付款则指超过50％的账单未能在约定期限内支付，部分付款是指在约定期限内支付账单总额的50%至90%。

商务信贷资料中心在分析本地企业超过240万笔的付款交易后，得出上述数据。中心是国际商业信用及信息咨询公司邓白氏（D&B）旗下机构。这项调查涵盖建筑、制造、零售、服务，以及批发贸易，共五个行业。

新加坡商务信贷资料中心总裁谢慧卿说：“与前两个季度相比，企业按时支付比率升高，表明企业在优化现金流和管理信用风险方面表现出一定的谨慎态度。”

制造业付款情况恶化

不过，她也表示，制造业和批发贸易业由于长期疲软，延迟付款情况继续恶化。

制造业的延迟付款比率已经连续六个季度攀升，达到39.12%；环比增加0.14个百分点，同比增加0.72个百分点。

制造业付款情况恶化，主要是因为电子、化学和仪器制造商的付款延迟。根据经济发展局的数据，我国制造业连续11个月萎缩且速度加快，8月份产值同比下滑12.1%，比市场预期来得差。

批发贸易业的延迟付款比率环比上扬0.08个百分点，同比上扬0.4个百分点，达到40.50%。

建筑、零售和服务业的延迟付款情况则好转。其中，建筑业改善最为明显，延迟付款比率同比和环比均下降0.3个百分点至55.4%。建筑施工行业降幅最大，重型建筑行业次之，特殊贸易承包降幅最小。

由于百货、服装配饰、家具和家居用品零售商的延迟付款减少，零售业延迟付款比率环比下滑0.13个百分点至43.22%。

服务业的延迟付款情况连续第二个月改善，延迟付款比率为43.02%，环比下滑0.11个百分点。其中，商业服务改善最大，保健服务次之，消费者服务改善最小。