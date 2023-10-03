研究：“亚洲四小龙”中新加坡最得益于AI发展

最新研究显示，在“亚洲四小龙”（新加坡、韩国、香港、台湾）中，新加坡是在未来几十年里最能从人工智能（AI）的发展中获益的市场。此外，“亚洲四小龙”股票市场也将受AI发展的带动，表现胜于其他地区。

凯投宏观（Capital Economics）最新公布的“AI经济影响指数”，就全球33个国家和地区在未来最能从AI及其影响中的受益潜力作出排名。该指数涵盖40个指标，从创新、推广和采用三个维度来衡量各地的受益情况。

在这一指数中，排名前三位的分别是美国、新加坡和英国。其他“亚洲四小龙”中，韩国排名第六，香港和台湾地区分别排名第10和第14，这些经济体尤其在“推广”和“采用”方面表现良好。事实上，它们的出口导向型发展以及随后逐渐向价值链上游迁移的特点，就是它们能够迅速适应新技术的主因。例如，韩国在上世纪70年代发展重工业时能够复制日本的技术，进入21世纪后，在数码电视市场发展中，也成功复制了这一策略。

大华银行环球经济与市场研究部执行董事全德健接受《联合早报》采访时指出，在新加坡，不论是政府还是企业，都对最新科技保持开放态度，AI技术也被真正运用到生活的方方面面。比如，前不久新加坡法庭就与一科技公司合作，研究如何让公众借助生成式AI进行小额索偿。不过，由于AI也会取代部分劳动力，新加坡民众须积极提升技能，以防止AI可能带来的失业问题，才能确保新加坡未来可在最大程度上得益于AI发展。

综合来看，发达经济体在未来从AI发展中的获益潜力将大于新兴市场，两者之间的差距也将因AI被广泛使用而进一步扩大。

各地股票市场将得益于AI发展 但受益程度不均

另一方面，各地股票市场也将得益于AI的发展，但受益程度不平均。自ChatGPT面世以来，专门从事AI软件和半导体生产的公司股价强劲上涨，科技巨头英伟达（Nvidia）和Meta的表现尤其亮眼，仅是今年的涨幅就分别超过200％和145％。在此之际，由于市场对经济增长放缓的担忧，股市其他板块的表现相对较差。

标普500指数中，只有略超过四分之一的公司今年迄今股价涨幅超过了整体指数的涨幅，这是有史以来的最低比例。

从国家和地区层面上看，美国股票市场表现会因AI带动而遥遥领先。其实，在最近掀起AI浪潮的公司中，绝大多数都在美国交易所上市。在过去十年中，美国新成立的AI公司数量也远超其他任何国家。

“亚洲四小龙”由于利用新技术速度相对较快，且台湾在半导体生产方面处于领先地位，从而在“AI经济影响指数”中整体排名较高，或有助该地区股市跑赢其他地区，尤其是考虑到科技板块在其中一些国家和地区的指数中占很大权重。

研究显示，中国快速调动资源的能力，可以在未来几年内支持基于AI的创新。不过，中国在整个经济中推广和运用AI技术的前景并不乐观。这可能意味着AI对中国股市的任何积极影响，都只局限于科技板块。