新指南助商业估价从业员评估ESG影响

陈紫筠

发布 /
发布 / 2023年10月3日 8:23 PM
总理公署部长兼财政部及国家发展部第二部长英兰妮鼓励商业估价从业员提升技能，掌握ESG趋势带来的机遇。（邝启聪摄）
总理公署部长兼财政部及国家发展部第二部长英兰妮鼓励商业估价从业员提升技能，掌握ESG趋势带来的机遇。（邝启聪摄）

字体大小:

环境、社会和治理（ESG）形成趋势给过渡融资领域带来机遇，商业估价从业员必须掌握这些新趋势，评估它们对投资项目估价带来的影响。

为了帮助估价从业员掌握新趋势，新加坡估价师及鉴定师学会（Institute of Valuers and Appraisers of Singapore）正与业界国际组织合作制定一套指南，让他们更好地评估ESG因素对企业价值的影响。这套指南预料在明年推出。

总理公署部长兼财政部及国家发展部第二部长英兰妮星期二（10月3日）在新加坡估价师及鉴定师学会和国际评估准则理事会（International Valuation Standards Council）联办的研讨会上指出，根据管理咨询公司麦肯锡的预测，以目前全球对能源和土地使用投入的实体资产的资本开销来看，要在2021年至2050年过渡到净零排放，每年需要约4.8万亿元的资金。这个金额占了2020年全球企业盈利的接近一半，是一笔可观的融资数目。

为了填补融资缺口，本地金融机构为可持续项目提供资金，并为客户提供财务奖励来推动改变。我国政府也在上个月发布第一份《新加坡绿色债券报告》，披露2022财年发行主权绿色债券的集资用途，并详细介绍债券配置，以及对环境的预期影响。

英兰妮指出，专业估价从业员评估这些趋势对投资带来的影响至关重要。她说：“我强烈鼓励特许估价从业员继续抓紧专业发展机会，在这个领域提升技能，以在时机到来时更好地掌握指导和支持客户的技能。”　

上述研讨会的主题为“商业估价的未来：掌握新趋势和创新”。英兰妮指出，全球正面对通货膨胀居高不下、气候变化和地缘政治紧张等不稳定因素，但与此同时，这其中也蕴藏一些机遇，包括在ESG、无形资产（intangible assets ），以及人工智能方面的机遇。

她也提醒，特许估价从业员和相关利益者须跟上经济环境的变化步伐，了解这些改变如何影响商业价值和投资者回报。那些提供交易咨询服务者，则可通过调整资本配置来帮助客户分散和降低金融风险。

LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容