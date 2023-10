新指南助商业估价从业员评估ESG影响

环境、社会和治理(ESG)形成趋势给过渡融资领域带来机遇,商业估价从业员必须掌握这些新趋势,评估它们对投资项目估价带来的影响。

为了帮助估价从业员掌握新趋势,新加坡估价师及鉴定师学会(Institute of Valuers and Appraisers of Singapore)正与业界国际组织合作制定一套指南,让他们更好地评估ESG因素对企业价值的影响。这套指南预料在明年推出。

总理公署部长兼财政部及国家发展部第二部长英兰妮星期二(10月3日)在新加坡估价师及鉴定师学会和国际评估准则理事会(International Valuation Standards Council)联办的研讨会上指出,根据管理咨询公司麦肯锡的预测,以目前全球对能源和土地使用投入的实体资产的资本开销来看,要在2021年至2050年过渡到净零排放,每年需要约4.8万亿元的资金。这个金额占了2020年全球企业盈利的接近一半,是一笔可观的融资数目。

为了填补融资缺口,本地金融机构为可持续项目提供资金,并为客户提供财务奖励来推动改变。我国政府也在上个月发布第一份《新加坡绿色债券报告》,披露2022财年发行主权绿色债券的集资用途,并详细介绍债券配置,以及对环境的预期影响。

英兰妮指出,专业估价从业员评估这些趋势对投资带来的影响至关重要。她说:“我强烈鼓励特许估价从业员继续抓紧专业发展机会,在这个领域提升技能,以在时机到来时更好地掌握指导和支持客户的技能。”

上述研讨会的主题为“商业估价的未来:掌握新趋势和创新”。英兰妮指出,全球正面对通货膨胀居高不下、气候变化和地缘政治紧张等不稳定因素,但与此同时,这其中也蕴藏一些机遇,包括在ESG、无形资产(intangible assets ),以及人工智能方面的机遇。

她也提醒,特许估价从业员和相关利益者须跟上经济环境的变化步伐,了解这些改变如何影响商业价值和投资者回报。那些提供交易咨询服务者,则可通过调整资本配置来帮助客户分散和降低金融风险。