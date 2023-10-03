亚太股市涨跌互现 海指下滑16.51点

美国联邦储备局此前发出的鹰派信号引发市场对它继续加息的担忧，亚太股市星期二（10月3日）闭市涨跌互现。新加坡海峡时报指数下滑16.51点或0.51％，收报3192.35点。

亚太其他市场中，香港股市领跌，跌幅为2.69％；东京和悉尼分别下滑1.64％和1.28％；台湾下挫0.62％。

IG市场策略师叶俊荣接受《联合早报》的访问时表示，海指很大程度上跟随了地区表现而走低，这主要是由于美元走强和美国国债收益率上升抑制了投资者对高风险资产的兴趣。

他说，过去几个月中，海指一直在区间内波动，由于近期缺乏看涨催化剂，投资者普遍犹豫不决。另外，目前出口需求依然疲软，中国经济风险也持续存在，再加上全球央行的紧缩性政策，经济形势仍不明朗。

辉立证券首席股票经纪李经伟在受访时提醒说，美国将在本周五发布9月非农就业数据，这一份报告对美联储接下来的政策行动具有重要意义，交易员会据此判断经济正在放缓还是继续向好发展。

分析：海指下个支撑点在3150点

彭博社的调查预测，美国9月份非农业就业增长会进一步放缓，从上一个月的新增18万7000人降至17万人，而失业率维持在3.7％，环比下滑0.1个百分点。

李经伟认为，海指的下一个支撑点在3150点，阻力点在3229点。

本地股市全场成交量12亿6000万股，总交易额9亿零912万元。上升股235只，下跌股364只。

海指成份股20只下跌，七只上扬，三只持平。

跌幅最大的是胜科工业（Sembcorp Ind）和香港置地（HongkongLand），分别滑落4.64％和3.63％，收报4.93元和3.45美元。

涨幅最大的是星狮物流商产信托（Frasers Logistics & Commercial Trust）和丰树工业信托（Mapletree Industrial Trust），前者涨0.94％，收报1.07元；后者起0.9％，收报2.24元。

个股消息方面，中华食品工业（Sino Grandness Food Industry Group）表示，已向新交所提交复牌建议。这家公司早在2020年12月时要求停牌。当时，公司曾拖欠包括泰伦森（Thoresen Thai Agencies）等公司在内的债务。

锦佳集团（GKE Corporation）宣布，股东已在9月28日召开的年度股东大会上批准了派发每股0.2分的一次过免税股息。派息日为10月24日，股票注册截止日期是10月17日。公司股价收于0.07元，闭市无起落。

本地医疗科技公司Biolidics以每股0.65分的价格向投资者朱华（音译）发行2亿3080万股的新股，募集150万元资金，所得资金将用于偿还在11月25日到期的210多万元的债务。交易完成后，朱华将拥有公司29.22％的股份，仅略低于30％的强制性全面收购门槛。公司股价闭市收于0.013元，下跌7.14％。