新加坡市场银行债券发售活动大增

（新加坡路透电）新加坡市场的银行债券发售活动正在迈向连续第二年创新高的情况。吸引人的货币掉期（currency swap）和现金充裕的投资者，正吸引发行商纷纷来到这个传统上以国内需求为主的市场。

根据伦敦交易所集团（London Stock Exchange Group）的数据，今年来银行在新加坡市场发售以满足储备资本要求（reserve capital requirements）的“二级（Tier 2）”票据，总计已达24亿美元（33亿新元），接近去年全年的26亿美元纪录。

这只是亚洲市场的一小块。亚洲市场今年已筹集了近3万亿美元的资金，其中大部分来自中国。新加坡市场的情况令人鼓舞，因为中国经济放缓，拖累了亚洲的美元债务发行，反之欧洲的发行激增。

星展银行董事经理兼固定收益全球主管李福陈说：“当美元市场受到压力时，人们就会寻找其他代替市场。”

对发行商来说，吸引它们的是低于美元市场的基准利率和外汇远期掉期（foreign exchange forward swaps），如果将收益兑换成美元，还能进一步有收获。

李福陈说：“我们正收到更多外国发行商的询问。”对投资者来说，这些交易提供的收益率超过5％，远高于存款利率，比政府债券收益率高出几百个基点。

例如，汇丰银行（HSBC）上个月发行了票面利率为6.8％、期限为八年的10亿英镑（16亿6000万新元）债券，并在新加坡发行了6亿7500万新元、票面利率为5.3％、期限为10.5年的债券。

货币借贷势头强劲 本地货币市场逆势上扬

此外，货币借贷势头也很强劲，预计这一趋势可能会持续下去。新加坡的货币市场在全球大潮中逆势上扬，而现金则源源不断地流入这个城市国家的资产管理公司。

瑞穗银行（Mizuho Bank）驻新加坡经济主管维拉丹（Vishnu Varathan）指出，尽管全球收益率上升，但似乎还有大量新元流动性在寻求回报，这可能会加速供应方面的机会。

法国农业信贷银行（Credit Agricole）和劳埃德银行（Lloyds）上个月也在新加坡发售票据，共筹资8亿5000万新元。保险公司友邦保险（AIA）上个月也在新加坡首次公开发债，筹集了5亿5000万新元。此后，尽管全球债市下挫，但这三个票据的交易价都很坚挺，表明市场前景可能持久。