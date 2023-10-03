报告：新加坡数码银行服务超香港 使用率高10个百分点

最新研究显示，经常使用数码银行服务的新加坡零售银行客户增长速度远超香港，而新加坡年轻人是使用数码银行服务的主要生力军，近半数Z世代新加坡银行客户更倾向使用数码线银行服务。

根据金融信息机构RFI Global近期发表的研究结果，尽管新加坡和香港都是全球科技和金融中心，但新加坡经常使用数码银行服务的银行客户增长更迅速。这主要是因为新加坡电信基础设施先进、上网普及化，以及政府积极推广数码服务。

2018年下半年，两地的数码银行服务常用者比率相近。不过，截至去年下半年，新加坡有超过35％的零售银行客户是数码银行服务常用者，而香港的比率为25％，两地相差10个百分点。

这个差别在年轻群体当中更明显。更倾向于使用数码银行服务的新加坡Z世代近乎达50%。相比之下，更倾向于使用数码银行服务的香港Z世代只有30%，两地相差近20个百分点。

香港的传统银行客户比率相对更高。数码银行服务常用者指的是经常只使用数码和手机银行服务的银行客户。反观传统银行客户，经常使用银行分行、提款机和电话银行等服务。

此外，新加坡的数码银行服务常用者对银行满意度也比传统银行客户高。反观香港，传统银行业务比较迎合客户。

研究也比较了新加坡的支付系统PayNow和香港的转数快（Faster Payment System），两者都旨在简化和加速金融交易，但采纳率和影响力都有差别。

PayNow推动新加坡人与企业采纳数码支付。反之，转数快的采纳率相对低，同时受香港的监管情况和银行客户偏爱传统银行服务的影响。

新加坡和香港一路来都是金融和科技方面的竞争者，近年来，新加坡似乎占了上风。根据智库Z/Yen Partners和中国综合开发研究院（CDI）编制的全球金融中心指数排名，新加坡超越香港，成为在纽约和伦敦之后世界第三大金融中心。

RFI研究指出，随着数码革命持续重塑银行领域，新加坡和香港必须把握不同的趋势，迎合各自客户群的喜好。