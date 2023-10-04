标普：连续七个月改善 我国9月份整体PMI升至54.2

受到新订单大幅增加的推动，新加坡私营经济领域的商业活动已连续七个月改善。不过，有鉴于供应和人力短缺，9月的积压工作继续积累。

根据标普全球（S&P Global）星期三（10月4日）发布的最新调查，经季节性调整的标普全球新加坡采购经理指数（PMI）从8月的53.6上升至9月的54.2。这标志着私营领域状况连续第七个月改善，并且是5月以来的最快改善速度。本地商品和服务提供商的信心也得到提振，企业信心升至两年多来的最高水平。

报告指出，私营领域产出增加受益于需求状况改善。尽管新订单出口因高利率、通胀和国外形势疲软而继续下降，但下降速度较8月份有所放缓。

标普全球经济指标副总监潘婧怡说：“9月份的PMI数据表明本地私营领域的商业活动，在第三季度末以更快速度扩张。第三季度商业活动的平均增长率保持稳定，但较第二季有所放缓。虽然外部环境疲软，但市场对新加坡商品和服务的总体需求依然强劲，企业也普遍对未来12个月的商业活动充满信心。”

供应和劳动力存在短缺问题 9月积压工作量再上升

然而，虽然需求增加，但供应和劳动力仍存在短缺问题，9月的积压工作量再次上升，且上升速度较快，交货时间也大幅延长。与此同时，企业也在继续招聘，以解决员工短缺的问题。

相比之下，9月的采购活动略有下降，导致投入品库存连续第三个月减少。这反映了去库存化的努力，私营领域此前已经积累了足够的库存。

在价格方面，整体投入价格延续了自2020年6月开始的通胀趋势。由于原材料、融资和运输价格上涨导致采购成本增加，再加上工资上涨，私营部门面临额外的成本压力。其中，运输、信息和通信行业的成本上涨最快。然而，总体通胀率是自2021年11月以来最低的。

与投入价格的趋势一致，9月份销售价格通胀也有所放缓，有证据表明，一些公司保持价格不变，以保留客户并促进销售。

潘婧怡指出，私营领域的交货周期再次恶化，但去库存化努力有助于降低9月的成本上升；整体投入价格通胀率降至22个月以来的最低点，产出价格通胀率也有所放缓。