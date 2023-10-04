调查：近七成本地企业CEO看好AI 四成正积极投资

一项调查显示，三分之二的新加坡首席执行官认为人工智能是一股善的力量，但也有将近同样比例的首席执行官表示，必须谨慎看待人工智能可能带来的社会、伦理和网络安全风险，包括网络攻击、虚假信息和深度伪造（deepfake）。

安永（EY）日前发布了一项针对全球1200名首席执行官的调查，其中40名来自新加坡企业。调查内容和人工智能、资本分配、投资、可持续发展和转型策略有关。

调查发现，68％的新加坡首席执行官认为，人工智能取代人力的影响，将被该技术创造的新角色和就业机会所抵消。

尽管受访的首席执行官相信人工智能将为企业和社会带来潜在的好处，他们也意识到这一新兴科技的风险。

超过半数受访者认为，企业界须要关注人工智能在伦理方面的影响，而且高达71％的新加坡首席执行官指出，企业在管理人工智能可能带来预料之外的结果方面，做得还不够。

尽管存在这些担忧，大约九成受访首席执行官正将人工智能纳入他们的资本分配，其中40％的新加坡受访者正在积极投资这项科技，而另外50％的受访者表示，计划在未来12个月内对人工智能进行重大投资。

安永—博智隆（EY-Parthenon）亚细安数码主管康那（Vikram Khanna）指出，生成式人工智能正迅速获得新加坡和整个东南亚地区的企业领导者的关注，许多企业都希望挖掘它的潜力。

“与此同时，企业对于生成式人工智能的数据、安全、法规和准确度，仍保持一定程度的谨慎。愈来愈多公司尝试使用生成式人工智能，这项科技的发展势头日益强劲。这可能会引来一轮炒作，但人工智能所能带来的变革潜力是毋庸置疑的。”

调查也发现，企业在物色并购交易以及在交易过程中使用人工智能。63％的新加坡受访者透露，在交易过程中大幅采用人工智能或通过试点计划使用这项科技。在全球受访者当中，这项比率高达71％。

企业对可持续发展重视下降

与人工智能获得的关注相比，可持续发展得到的关注正在减少。

调查发现，仅28％的新加坡首席执行官表示，他们在做出资本分配决策时，会优先考虑可持续发展问题。

这与年初的调查结果形成鲜明对比。今年1月的调查显示，73％的新加坡首席执行官表示，可持续发展以及环境、社会和治理，将成为短、中期增长的重要驱动力。

安永亚细安财务交易咨询服务主管查克拉瓦蒂（Vikram Chakravarty）指出，领先的企业将把可持续发展化为竞争优势。“如果执行得当，这能为企业创造更高的价值。”

基金行政管理公司瑞致达（Vistra）首席执行官韦伯斯特（Simon Webster）参与调查发布会的对谈时指出，过去投资者重视财务表现，“现在还要加上数码转型、人工智能以及可持续发展的作为，这使得企业的投资和决策过程更加复杂”。

房地产交易平台PropertyGuru的首席科技官甘博（Manav Kamboj）则透露，该平台正在探索各种新兴科技的应用，包括生成式人工智能，以便将消费者体验提升到一个新的水平，以及提高员工生产力。