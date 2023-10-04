淡马锡子公司投资机构 助力生物科学商业化

淡马锡控股子公司凯腾控股（CLA Real Estate Holdings）旗下投资机构ClavystBio从去年9月成立至今，已投资11家生物科技、诊断和数码医疗领域起步公司，及三个初期风险投资基金。

这些起步公司包括研发重症疾病药物的蜂鸟生物医药（Hummingbird Bioscience）、研发疫苗和治疗性抗体的冠百奥科技（CoV Biotechnology）以及专研蝙蝠生物学的Paratus Sciences。

ClavystBio之前承诺投入2亿2000万美元（约3亿零900万新元）资金，让生物科学在本地加速实现商业化。

这家投资机构星期三（10月4日）为占地3000平方英尺、结合办公室及实验室的协作空间Node 1举行开幕仪式，副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰担任活动主宾。

王瑞杰发言时说，ClavystBio发挥重要催化作用，将创新者、投资者和企业家聚集在一起，汇集各种专业知识和资本，在新加坡创办发展具有全球影响力的生命科学公司。它也致力推动公私合作伙伴关系，将风险投资、行业以及研究和学术机构串联起来，刺激更大创新。

例如，ClavystBio与德国制药商Evotec及风投伙伴在本地设立65Lab，加速新加坡科技研究局（A*STAR）、新加坡国立大学和杜克—新加坡国立大学医学院（Duke-NUS Medical School）的药物研发和企业创建。

王瑞杰说：“凭借我们广泛的全球联系和亚洲地位，新加坡可以成为科技、创新和企业的重要全球—亚洲节点，帮助生命科学起步企业扩大正面影响力。”

ClavystBio首席执行官：评估起步公司有三标准

ClavystBio首席执行官邱思接受《联合早报》采访时说，评估起步公司是否适合投资有三个标准，即公司掌握科学技术是否创新、这些技术是否能解决全球重要医疗问题，以及公司创始人和企业家是否投入及充满热情。

不过她强调，ClavystBio投资的起步公司都处在非常初期的研发阶段，它们的研发成果还需要经过测试及临床试验才能实现商业化。

由ClavystBio及美国风投公司Polaris Partners在2020年共同投资成立的冠百奥，希望把本地权威病毒学家、杜克—国大医学院新发传染病重点研究项目教授王林发及团队的研发成果发扬光大。

冠百奥首席执行官陈淑彬博士受访时说，冠病疫情虽然趋缓，不过公司正努力向市场推出新的综合疫苗，为可能再度暴发的疫情做好准备。