AMRO：中国经济增长比预期疲弱 亚细安加三今年预计增长4.3％

中国第二季的经济增长比预期疲弱，亚细安加三宏观经济研究办公室（AMRO）下调区域经济增长的预测，估计亚细安加三经济体今年增长4.3％，优于去年的3.2％。

AMRO星期三（10月4日）发布亚细安加三最新经济展望报告，将亚细安加三经济体今年的增长预测从7月份的4.6％下修至4.3％。区域（不包括老挝和缅甸）今年的通货膨胀率预测为2.9％，略低于之前预测的3％。

亚细安加三明年的经济增长预计略微加速至4.5％，通胀则放缓至2.6％。AMRO也调低新加坡今年的经济增长预测，从7月份的1.3％下调至1％，明年增长预测则维持在2.9％。

AMRO首席经济师许和意在线上记者会上说，由于能源和食品价格上扬，亚细安加三的整体通胀率近几个月上涨。厄尔尼诺造成的不利气候条件和出口限制，导致全球食品价格上涨；能源价格也因石油供应削减和美国库存减少而相应增加。

增长受制造业出口疲软拖累 明年料好转

他指出，亚细安加三今年的经济增长受制造业出口疲软拖累，但明年经济预计会好转，主要受强劲的国内需求、旅游业的持续复苏，以及制造业的复苏支撑。

不过，仍有几方面的风险值得注意。地缘政治紧张局势进一步升温、供应限制和厄尔尼诺现象或导致全球商品价格飙涨。美国货币政策持续收紧也有可能导致金融困境，进而影响区域。

与此同时，若房地产市场和消费者情绪进一步减弱，中国的经济增长将比预期缓慢。市场也不能排除美国和欧洲陷入经济衰退。

根据报告，国内需求依然是亚细安加三经济体的主要增长引擎，强劲的就业状况和家庭收入改善继续支撑私人消费。

活跃的旅游市场也继续提振区域的服务业出口。亚细安加三的平均到访旅客人次今年第二季已超越疫情前水平的70%，而随着中国出境旅游的复苏，预计明年能恢复至疫情前水平。

另一方面，多数亚细安加三经济体的货币政策依然紧缩，自今年7月，香港和泰国已加息。

许和意说，区域央行或继续维持紧缩的货币政策，有些央行甚至要加息对抗高通胀，对国内需求造成一定的压力。但整体而言，就业强劲和收入依然在增长让国内需求保持坚挺，预计能继续支撑亚细安加三的经济增长。