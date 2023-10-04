Primech Holdings美国上市 首次公开售股料筹得1623万新元

本地清洁与设施维修服务公司Primech Holdings将在美国纳斯达克上市，首次公开售股规模为305万股，预计可筹得约1180万美元（约1623万新元）。

根据Primech Holdings的招股书，公司公开发行305万普通股，确切发行价将在美国时间星期三（10月4日）公布，并在隔天开始交易。

首次公开售股完成后，公司的大股东Sapphire Universe Holdings持有在外流通股（outstanding shares）的股权大约为88.01%。

若发行价为4.50美元，预计可筹得1180万美元；若包销商（underwriter）行使购买额外股的选项，可筹得大约1370万美元。

公司2021年进军电动汽车设施市场

公司业务主要是为公共和私人设施如公共空间、机场、公园、酒店、住宅、办公楼等场所提供清洁和维修服务。公司在2021年进军电动汽车设施市场，为新加坡的公共停车场安装充电桩。

公司计划把筹得资金的其中大约470万美元用来扩充在本地和区域的各项业务；230万美元用来组建资讯科技团队，建立物联网（IoT）系统、开发软件和机器人。公司也计划把共约240万美元的资金用于市场行销宣传，以及提升公司车辆与自动清洁机。

公司也计划把180万美元充作营运资金，以及用60万美元投资在从事电动汽车改装和充电业务的公司。

公司过去两个财政年出现亏损

招股书还透露，公司过去两个财政年出现亏损，而且未来还可能蒙受亏损。

公司截至今年3月31日的2023财年和2022财年蒙受净亏损，亏损额分别为255万美元和126万美元；营收则分别为6903万美元和5444万美元。

在这次招股活动中，还包括一名股东脱售71万2500普通股的转售要约（Resale Offering）。认购者可通过经纪、私下交易或在公司上市后一次过或分数次交易认购这些转售普通股。

今年有数家本地公司在美国上市，包括房地产科技公司SIMPPLE和Ohmyhome。