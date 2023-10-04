我国加强自由贸易区监管 打击非法活动

我国将加强对自由贸易区的监管，包括对自贸区经营者实施新的执照制度，防止不法之徒利用自贸区进行非法活动。新条例将从明年初开始分阶段实施，企业将有六个月的过渡期来适应。

交通部代部长兼财政部高级政务部长徐芳达在国会为自由贸易区（修正）法案提出二读时指出，全球自贸区被滥用进行非法活动的现象日益引起担忧，这包括利用自贸区进行武器扩散、环境犯罪以及贸易洗黑钱。这些不法之徒会以合法贸易为幌子，但在私底下虚报货品清单数据，或是在进行再出口时偷龙转凤，用违禁品跟合法货品对调。

这项法案针对三个主要范围进行修正，一是对自贸区经营者实施新的执照制度；二是对货物搬运业者及其他货运代理制定新的条例；三是赋予关税局人员和局长更大的执法权力。

徐芳达：新制度有助加强自贸区安保

徐芳达说：“修正这项法案的目的是更新和加强我国自贸区的机制，以应对不断变化的威胁形势和不法之徒日益复杂的手段。”

他指出，通过新的执照制度，政府能够制定和执行必要的规定，加强自贸区的整体安保，并且改善对进出自贸区货品、人员的监管。执照为期五年，到期后必须更新。

新规范包括，自贸区经营者必须安装监控系统和栅栏等保安设施，并且在关税局人员执行任务时提供支援。此外，它们必须检查那些有意在自贸区营业的人士，以及管理区内的转租情况。它们也必须向关税局局长呈报任何可疑或危险的货品或人物的信息。

自贸区经营者目前已实行多项类似措施，修正法案是正式立法规定它们加强保安措施。

与此同时，自贸区的货物搬运业者必须监督和管理区内的货物流动，并确保它们的设施是安全的。它们也必须呈报可能触犯法律的货品以及提供一些数据给关税局。

本地目前有10个自贸区，它们主要位于海港码头和机场货运中心，由新加坡港务集团、裕廊海港和樟宜机场集团经营。在自贸区营业的商家可豁免再出口的关税、简化海关手续、享有简化的物流及交通服务，以及其他促进贸易运作的服务。

自由贸易区（修正）法案三读通过

共有七名国会议员针对自由贸易区（修正）法案发言及表示支持，法案已三读通过。

在回答议员询问及总结时，徐芳达指出，当局不预期要求业者提供数据的新规定会对贸易造成影响，因为它们手头上已有这些额外的数据。

他说：“我们在提出这些修正时已咨询了主要的业界相关利益者，确保这些改变的制定和实施方式，降低对包括中小企业在内的公司带来的成本和合规负担。”

徐芳达说，这些修正设法在达到更好的治理，以及维护我国亲商环境这两者之间取得平衡。

新加坡是全球第二最繁忙的集装箱港口，以及全球最大的转运枢纽，全球集装箱转运量的五分之一由我国处理。