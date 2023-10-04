投资者担忧利率再涨 本地股市跌1.41%

美国最新就业数据良好，加剧了利率可能再涨的恐慌，导致多数亚太股市纷纷收跌。新加坡海峡时报指数星期三（10月4日）滑落44.96点或1.41%，闭市报3147.39点。

香港、东京、首尔和悉尼股市分别下跌0.78%、2.28%、2.41%和0.77%；上海和深圳股市因黄金周休市。

美国9月的职位空缺增长至960万份，民众消费能力高可能推动物价上涨，让投资者担心美国联邦储备局可能会在今年结束前进一步加息以抑制通货膨胀。美国10年债券收益率上涨至4.81%，创2007年以来的新高。

投资教育公司Invest Coach董事经理蔡一鸣接受《联合早报》的访问时说，本地股市星期三的抛售惨况反映了美国股市在星期二（3日）的表现，而导致美股大跌的主要原因是优于预期的就业数据可能促使美联储加息或维持现有利率。

“从理论上看，就业数据改善对促进经济发展有利，股市应该持正面情绪，可是星期三的情况并非如此。有鉴于此，我认为股市负面情绪是不理智的，因为有许多股的价格非常吸引人。”

他预计，股市会在接近年底时回弹。

债券收益率上升吸引投资者转投债券市场，星展集团投资总监侯伟福指出，美国国债收益率回到全球金融危机之前的水平。相较于股息收益率高的股票和现金存款，投资者更希望持有每年可赚取5%至6%的投资级债券票息。

他说：“此外，若发生外部事件导致市场出现错位，投资级债券能缓解股市大跌对整体投资组合的冲击。”

股市星期三全天全场交易量为15亿3000万股，交易额12亿5000万元；上升股208只，下跌股421只。

跌幅最大的海指成份股有新电信（Singtel）、海庭（Seatrium）和丰树泛亚商业信托（Mapletree Pan Asia Commercial Trust），分别收跌3.29%、3.08%和2.86%，收报2.35元、0.126元和1.36元。

只有创业公司（Venture）和香港置地（Hongkong Land）两只海指成份股上涨，分别上升0.83%和0.58%，报12.15元和3.47美元（约4.76新元）。

在个股消息方面，贤能集团（LHN Group）完成收购里峇峇利路286号的房地产，收购协议还包括可收购毗邻288号房地产的选项。

这两栋建筑所处地段的总面积为388.4平方公尺（4181平方英尺），收购价为2325万元。公司股价收报0.325元，无变动。

新达信托（Suntec REIT）连续第四年获得全球房地产可持续发展指标（GRESB）的最高五星评级。新达信托在公共披露方面表现优异，获得“A”评级。信托价格下跌1.74%，报1.13元。

停牌中的印度联通保健信托（RHT Health Trust）在闭市后发文告说，高等法院将在11月15日针对公司的清盘申请举行聆讯。