本地制造清洁机器人要扫遍全球

人手不足是清洁行业普遍面对的情况，如果有机器人助一臂之力，或许能够为这个行业带来颠覆性改变。凭着为清洁业开创新未来的理念，LionsBot研发首个新加坡制造的清洁机器人，并希望让这股风潮横扫全世界。

公司名称：LionsBot International创立时间：2018年主要业务领域：清洁机器人融资情况：在A轮融资中获得3700万美元（约5065万新元），投资者包括新加坡经济发展局投资公司（EDBI）、TransLink Capital联合创办人杨荣恭，以及Reiwag公司总经理瓦格纳（Viktor Wagner） 黄腾彻（47岁）和萧雅心（44岁）夫妻俩创业经验丰富，两人大学毕业后不久，在2002年创立了代理清洁用品的公司Supersteam Asia Pacific 。在清洁业打拼的这段日子里，他们见证了这个领域员工老龄化带来的挑战，深知必须要尽快找到改变现况的解决方案。

夫妻俩于是花了三年寻遍世界各地，但仍找不到一个有效、价格合理且可靠的替代方案。正当决定放弃时，一通电话改变了他们的创业之路。

黄腾彻接受《联合早报》访问时说：“莫罕博士的团队人员打电话过来，说他们已把SuperSteam售卖的传统清洁机器改装成机器人，邀请我们下去参观。”