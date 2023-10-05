调查：逾九成本地总裁看好公司业务未来三年取得增长

一项调查显示，地缘政治和经济存在不确定性，绝大多数受访本地公司总裁却仍看好公司业务下来三年取得增长。他们对资本投资的侧重，从购置新科技转向提升员工在人工智能及环境、社会和企业治理（ESG）方面技能。

咨询公司毕马威（KPMG）星期四（10月5日）发布2023年总裁展望调查显示，92%的本地公司总裁预测公司业务下来三年取得增长，比率高于上一年的76%，也高于全球水平77%。

在市场不稳定的情况下，60%本地公司总裁表示有意并购，比率低于上一年的88%，也低于全球水平88%。

本地公司总裁关注当前不稳定经济环境，68%认为利率上扬及货币政策收紧可能延长潜在或正在发生的经济衰退。

他们认为，对公司业务增长最大威胁是新兴或颠覆性科技、运营风险和供应链风险。相比之下，全球总裁更担心政治不稳定。

尽管如此，超过一半的本地公司总裁说已调整公司增长计划，以应对这些相互关联的挑战。

毕马威新加坡主管合伙人李诗莹说，面对复杂的地缘政治和经济形势，本地公司总裁展现出非凡的韧性和适应能力。他们为自己公司做好战略准备，迎接由生成式人工智能和ESG政策引导的未来。

毕马威于今年8月至9月展开调查，访问了全球最具影响力公司的1325名公司总裁，当中25名公司总裁来自新加坡。

今年的调查显示，52%本地公司总裁指出，资本投资将优先考虑用于提升员工在人工智能及ESG方面的技能。相比之下，去年调查显示56%专注购置新科技。

本地公司总裁一致认为，机器学习、区块链和机器人技术等颠覆性科技，可能对他们公司未来三年的表现带来负面冲击。

在公司推行生成式人工智能时，64%本地公司总裁认为伦理挑战是他们的最大顾虑，68%认为生成式人工智能在他们行业内缺乏现行法规及方向，这个问题有待解决否则无法成功。76%同意生成式人工智能的监管程度应与气候承诺的监管程度相一致。

一半的本地公司总裁称，已把ESG完全融入公司业务之中，72%预计他们的ESG投资需要三年到七年才能获得回报。

问及实现净零或气候目标的最大障碍，本地公司总裁的看法有所改观，上一年认为是缺乏适当的科技解决方案，今年认为是欠缺内部治理和控制。

对于未来是否延续疫情期间流行的混合工作模式，新加坡与其他地方公司总裁的看法出现极大落差。

48%本地公司总裁预期未来三年公司将要求员工每日到公司上班，低于全球水平的68%。34%本地公司总裁表示，可能会把奖励与升职机会与员工是否经常回公司上班挂钩，远低于全球水平的88%。

