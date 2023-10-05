本地两赌场复苏快速 上半年博彩收入近18亿元

外国旅客回流带动本地博彩业迅速复苏，滨海湾金沙和云顶新加坡今年上半年的总博彩收入预计近18亿元，已超出疫情前的水平，是本区域复苏最快的市场之一。

标普全球评级（S&P Global Ratings）的最新研究报告显示，滨海湾金沙（Marina Bay Sands）和云顶新加坡（Genting Singapore）的总博彩收入（Gross Gaming Revenue）已经完全恢复，这有赖于大量入境的游客和已恢复正常的商务旅游。近年来有更多亚洲富豪搬迁到新加坡居住，让我国成为高净值人士的焦点。

标普全球评级分析师朴梭恩（Shawn Park）接受《联合早报》访问时说：“我们根据滨海湾金沙和云顶新加坡的收入计算博彩收入。新加坡整体今年第一季和第二季的总博彩收入分别为8亿4900万美元和9亿5000万美元。我们预计疫情前的总博彩收入每季平均为8亿8100万美元。 ”

云顶新加坡截至今年6月底的上半年净利，在外国游客的推动下达到2亿7670万元，比去年同期的8440万元多出大约两倍。营收同比增长63％至10亿8040万元。

除了新加坡，报告也对新西兰、马来西亚、澳大利亚、柬埔寨、菲律宾和澳门的博彩业进行研究。其中博彩业规模最大的澳门，表现并不理想。

受新《博彩法》影响 澳门贵宾赌桌复苏放缓

报告指出，澳门的大众客户赌桌收入已回到接近2019年第三季的水平，而贵宾赌桌收入只达到35%。大众客户赌桌收入料会在明年完全恢复，贵宾赌桌收入的复苏步伐则会因为受到赌场中介（junket）条例收紧的影响而放缓。

澳门特别行政区政府去年6月通过的新《博彩法》，收紧赌场中介人业务条例，大大影响赌场贵宾厅的生意。

报告指出，中国大陆游客显著回流到亚太区赌场，可能需要12至18个月的时间。除了澳门，其他市场在吸引中国赌客方面必须奋起直追。

由于人民币走软，加上中国政府提倡国内旅游，因此中国游客最近更偏爱短程旅游或国内旅游，他们的消费能力也较低。

中国曾是新加坡最大游客来源，但人数因为疫情相关旅游限制锐减。虽然中国在今年1月恢复开放，但来新的游客仍不及疫情前水平。

朴梭恩说，尽管目前新加坡的中国游客人数有限，但本地总博彩收入已恢复。迁移到新加坡的亚洲富豪，相信也有助于提振新加坡博彩业。