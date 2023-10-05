跨国公司有效税率补足至15％ 无阻外商投资新加坡

尽管新加坡计划把跨国企业在这里的有效税率补足至15％，但这预料不会削弱新加坡作为投资目的地的吸引力，因为新加坡的经济基本面强劲，仍能给企业带来许多优势。

为顺应第二代反税基侵蚀和盈利转移（BEPS 2.0）的全球发展，副总理兼财政部长黄循财在本财政年预算案声明中宣布，从2025年起，跨国公司有效税率达15％的全球最低标准，同时实施国内补足税，把跨国企业在我国的有效税率补足至15％。

亚洲前瞻峰会星期四（10月5日）早上以“商业与经济：在经济不确定中保持灵活”为主题进行讨论时，就有与会者提问，上述措施会否影响到我国可吸引到的外资。

对此，参与这场论坛的施耐德电气（Schneider Electric）主席赵国华（Jean-Pascal Tricoire）与印孚瑟斯（Infosys）创始人纳拉亚纳穆尔蒂（Narayana Murthy）都认为，这项措施不会为新加坡带来冲击。

赵国华说：“相较于市场潜能、生态系统的素质，以及供应商和合作伙伴等，税收因素只是商业抉择的其次考量。”

他指出，新加坡社会开放、具有效率、拥有可培训员工的大专学府，吸引跨国企业把公司人员派遣到这里工作。

纳拉亚纳穆尔蒂也不认为税务优惠是吸引跨国企业来新加坡的最大因素。他说，即使新加坡成为税收很高的国家，他本身还是会前来经商，因为这里有太多优势。

这场讨论由《商业时报》总编辑陈慧芬主持。