塔塔集团拟以逾13亿元 向淡马锡回购Tata Play两成股份

（班加罗尔彭博电）据知情人士透露，印度企业塔塔集团（TATA Group）正与淡马锡进行商谈，拟以超过10亿美元（约13亿7000万新元）的估值回购其娱乐内容分发平台Tata Play的20%股份。目前谈判已进入最后阶段，尚不确定是否会达成协议。

塔塔集团代表没有立即发表任何评论，而淡马锡发言人拒绝发表评论。

知情人士称，塔塔集团可能会巩固对Tata Play平台（前身为Tata Sky）的控制，因为集团正在考虑收购其旗舰私募股权基金塔塔机会基金（Tata Opportunities Fund）持有的股份。

据彭博社7月报道，塔塔集团正在考虑向淡马锡提出回购Tata Play约20%股份的要约。知情人士当透露，尽管监管机构已批准Tata Play进行首次公开​​售股（IPO），但该集团考虑推迟IPO计划。

塔塔集团网站显示，Tata Play是塔塔集团和华特迪士尼（Walt Disney）旗下21世纪福克斯公司（Twenty-First Century Fox）的合资企业，该企业通过机顶盒提供付费电视服务，并通过其应用程序提供过顶（over-the-top）视频流服务。它在全印度拥有2300万个连接。