罗文才：新交所拟以多元资产战略维持增长

新加坡交易所（SGX）计划从扩大与各大市场的互联互通、发展交易所挂牌基金（ETF）类型产品，以及为投资者继续扩大投资选择，以增进交易所的活力。

新交所首席执行官罗文才星期四（10月5日）在新交所第24届常年股东大会上指出，多资产战略是新交所增长的关键因素，使它能通过产品和服务多元化，建立新的收入来源和满足不同客户群的需求。

新交所有意推出全球气候过渡指数

在加强核心业务方面，新交所有意推出一套全球气候过渡指数，满足资产经理需要过渡工具的需求。

过去一年的货币紧缩政策，导致全球信贷和证券集资活动承受压力。本区域和全球的首次公开售股计划（IPO）数量在过去一年仍然很少。

新交所主席许文辉指出，20年前当企业要集资时，证券市场是唯一选择，如今资本唾手可得，包括私募市场，企业可利用的集资工具范围变得更广了，因此新交所继续采取多资产战略是可持续的。

在回答股东提问固定收入和现金股票市场重回增长轨道的策略时，罗文才说，10年前东南亚独角兽公司的数量只有个位数，今天的数量已经翻倍，虽然需求重要，供应也是关键。

他说：“本区域和全球的IPO数量在过去一年仍然很少，不过市场信心和流动性需求迟早会恢复，我们继续通过多管齐下的方式来加强资本筹集平台。”

罗文才说，新交所会通过连通性、更多产品、做市商、活跃交易者计划，以及与不同机构和证券公司合作，继续尝试改善市场，为市场转向做好准备。

目前的固定收入业务本质上是上市和企业行动相关的服务，新交所并没有太多固定收入交易业务，罗文才认为，这是新交所可以在基础上建立的业务。

利率高企使到固定收入资产面对挑战，新交所也有意在现有的债券期货基础上，建立债券期货业务，之后再发展债券场外交易业务。

罗文才也说，商品交易，尤其是废钢和外汇都是新交所可以取得增长的领域。