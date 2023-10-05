供应链从中国转移 可为本区域带来机遇

全球供应链紧密相连，要完全脱钩可能太复杂，有些公司花了四五年才把供应链从中国转移到其他地区。

“亚洲前瞻峰会2023”（Asia Future Summit）星期四（10月5日）聚焦经济课题，包括全球化发展、供应链脱钩，以及气候变化和数码化带来的影响。

在“抓住亚洲下一阶段的经济增长”为主题的分场论坛上，日本制造商JSR前会长、咨询公司Cdots创始人小柴满信谈到，供应链脱钩给本区域带来机遇。

JSR前会长、咨询公司Cdots创始人小柴满信（左起）和华侨银行集团行政总裁黄碧娟讨论如何抓住亚洲下一阶段的经济增长。右为主持人、《商业时报》新闻采访副主任王书明。（谢智扬摄）

他举例说，苹果公司花了四五年时间寻找中国以外的供应商，从2019年开始把苹果耳机AirPods生产线迁出中国，转移到越南等地。如今，公司25％的iPhone手机，已是在印度制造。

另一方面，中国华为新手机采用中芯国际的最先进的晶片，显示华为与美国科技脱钩的迹象。小柴说：“令半导体专家感到惊讶的是，手机中有超过80%的半导体零件是在中国制造......脱钩迹象确实在发生，尽管不容易，但距离实现越来越近，这可为本区域的新业者带来机遇。”

逾20公司把半导体后端生产转移到马国

小柴透露，目前有超过20家公司把它们的半导体后端生产线转移到马来西亚。

不过，法国企业施耐德电气（Schneider Electric）主席赵国华在以“如何在经济不明朗中保持灵活”为主题的论坛上则提出，脱钩太复杂，科技价值链紧密相连，全球化趋势应该会持续下去。

印度科技巨头印孚瑟斯（Infosys）创始人纳拉亚纳穆尔蒂（Narayana Murthy）也对全球化持乐观态度。他认为，全球化依然能给各国带来许多优势，应该会延续下去。不过，他提醒，如果国家的经济能力差异太大，有的出口表现特别强劲，有的却落后，全球化趋势就无法充分发挥效益。