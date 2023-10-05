供应链从中国转移 可为本区域带来机遇

全球供应链紧密相连，要完全脱钩可能太复杂，有些公司花了四五年才把供应链从中国转移到其他地区。
“亚洲前瞻峰会2023”（Asia Future Summit）星期四（10月5日）聚焦经济课题，包括全球化发展、供应链脱钩，以及气候变化和数码化带来的影响。
在“抓住亚洲下一阶段的经济增长”为主题的分场论坛上，日本制造商JSR前会长、咨询公司Cdots创始人小柴满信谈到，供应链脱钩给本区域带来机遇。
他举例说，苹果公司花了四五年时间寻找中国以外的供应商，从2019年开始把苹果耳机AirPods生产线迁出中国，转移到越南等地。如今，公司25％的iPhone手机，已是在印度制造。
另一方面，中国华为新手机采用中芯国际的最先进的晶片，显示华为与美国科技脱钩的迹象。小柴说：“令半导体专家感到惊讶的是，手机中有超过80%的半导体零件是在中国制造......脱钩迹象确实在发生，尽管不容易，但距离实现越来越近，这可为本区域的新业者带来机遇。”
逾20公司把半导体后端生产转移到马国
小柴透露，目前有超过20家公司把它们的半导体后端生产线转移到马来西亚。
不过，法国企业施耐德电气（Schneider Electric）主席赵国华在以“如何在经济不明朗中保持灵活”为主题的论坛上则提出，脱钩太复杂，科技价值链紧密相连，全球化趋势应该会持续下去。
印度科技巨头印孚瑟斯（Infosys）创始人纳拉亚纳穆尔蒂（Narayana Murthy）也对全球化持乐观态度。他认为，全球化依然能给各国带来许多优势，应该会延续下去。不过，他提醒，如果国家的经济能力差异太大，有的出口表现特别强劲，有的却落后，全球化趋势就无法充分发挥效益。