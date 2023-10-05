亚太股市随美股走高 海指涨0.24％

在油价暴跌推动华尔街股市复苏之后，亚太股市星期四（10月5日）跟随美股走高。新加坡海峡时报指数上扬7.71点或0.24％，收报3155.1点。

亚太其他市场，东京股市领涨，涨幅为1.8％；台湾股市上扬1.11％；悉尼和香港股市涨幅分别为0.51％和0.1％。仅首尔股市小幅滑落，跌幅为0.09％。上海和深圳股市则因假期休市。

泰源私人有限公司（TerraSeeds）技术分析培训主管王彬妮接受《联合早报》访问时说：“海指在星期四（5日）的上涨，一方面是受到美股上扬的带动，另一方面是由于技术性反弹。3130点左右是海指此前的一个支撑位，可以看到在今年的3月、7月还有8月时，海指都在这个支撑点附近有所反弹。”

星期三（4日）公布的美国ADP就业数据意外“爆冷”，9月私营部门就业人数增加8万9000人，为2021年1月以来最小增幅。市场预计，星期五（6日）即将公布的非农就业数据同样将显示9月就业放缓。

预期高利率维持 银行股将从中受益

王彬妮认为，在美国经济韧性多次得到数据验证，以及美国联邦储备局官员不断发出鹰派信号，表示高利率水平将维持相当一段时间的情况下，这份非农数据对股市的积极影响将非常有限。在高利率将维持一段时间的预期下，银行股将继续从中受益。

辉立证券理财顾问何勇昇受访时说，他看好酒店股和酒店房地产投资信托的表现，这主要是得益于今年第三季有多场演唱会和世界一级方程式赛车（F1）大奖赛在本地举办，吸引大批外国游客来新消费。旅游活动的增加也将拉高酒店客房平均收入（RevPAR）。

何勇昇认为，接下来海指的支撑点在3125点，阻力点在3200点。

本地股市全场成交量11亿4000万股，总交易额7亿4630万元。上升股333只，下跌股209只。

海指成份股16只上扬，九只下跌，五只持平。

涨幅最大的是城市发展（CDL）和新加坡航空公司（SIA），前者涨1.56％，收报6.53元；后者起1.27％，收报6.37元。

跌幅最大的是香港置地（Hongkong Land）和泰国酿酒（Thai Beverage），分别滑落2.02％和1.82％，收报3.4美元和0.54元。

个股消息方面，胡金标控股（OKP Holdings）宣布，集团已获得新加坡公用事业局（PUB）一份用于改善全岛多个地点排水工程的新合同，合同价值1170万元，预计于2026年9月30日前完成。这份合同使集团的建筑订单总额增加至5亿8370万元。公司股价闭市收于0.21元，无起落。

国浩房地产（GuocoLand）闭市后回应新交所的询问说，公司拥有自己的内部合资格审计团队，成员具备有效履行其工作职责的能力和知识。审计与风险委员会已对公司的内审职能进行审查，并对内部审计的有效性和资源充足表示满意。公司股价收于1.54元，无起落。

H2G GREEN就执行董事兼总裁林绍霖（译音，Lim Shao-Lin）涉嫌违反外劳雇佣法一事提供最新信息，表示林绍霖已告知董事会，人力部的一名官员已通知他原定于10月5日举行的法庭审讯被推迟。当有其他重要进展时，林绍霖会向董事会说明最新情况。公司股价收于0.018元，无起落。