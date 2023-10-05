连涨七个月 8月零售业销售额同比增长4％

本地零售业继续复苏，8月销售额连续第七个月上涨，同比增长4％，为今年3月以来最好的表现。

新加坡统计局星期四（10月5日）发布的零售业销售指数显示，8月的零售业销售额增幅比7月的1.3％高，也优于市场预期。彭博社之前收集到的经济师中位数预测是增长0.9％。

不包括汽车销售，8月零售业销售额上扬3.7％，高于7月份的0.6％增幅。

经季节性调整，8月零售业销售额环比增加1.7％；不包括汽车，则环比增加1.9％。

8月份的零售总额为40亿元，网络销售约占12.2％，略低于7月份的12.6％。

旅游业复苏拉动零售业持续增长

华侨银行首席经济师林秀心说，8月零售业销售额主要由食品与酒精饮料（+24.1％）、迷你超市与便利店（+8.8％），以及电脑与电信设备（+7.9％）推动，凸显了私人消费的韧性，还有国际旅客持续增加。

星展集团经济师蔡汉廷说，食品与酒精饮料依然是国际旅游持续复苏的主要受益者。8月零售业销售额的持续增长与回升不仅反映外国旅客的回归，也反映本地劳动力市场在失业率保持低位的情况下，依然坚挺。

另一方面，8月餐饮服务销售额同比增长8.6％；经季节性调整后环比上扬2.8％。8月餐饮服务销售总额约为10亿元，其中网络零售约占23.1％，高于7月的22.8％。

展望未来，蔡汉廷预计，下来几个月的零售业销售额将继续获得入境旅游的持续复苏、消费者在明年1月消费税上调之前先购买商品，以及分别于12月和明年1月发放的现金补助和邻里购物券等因素支撑。

不过，蔡汉廷提醒，在充满不确定因素的经济环境中，工资增长放缓或对消费者的可支配支出造成下行风险。

大华银行环球经济与市场研究部执行董事全德健和副经济师许俊杰指出，从历史标准来看，本地劳动力市场依然吃紧，而就业率持续上升和强劲的工资增长，或在短期内继续支撑国内消费需求。

零售业销售面临下行风险，包括疲软的外部环境、国内或区域劳动力市场状况的放缓超出预期，以及中国入境旅客的复苏比预期慢。大华银行维持零售业销售全年增长3.5％的预测。