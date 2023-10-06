调查：全球仅四分一企业准备好接受ESG独立审计

环境、社会与治理（ESG）越来越受到重视，一项调查却发现，全球仅四分之一的企业已准备好接受ESG独立审计。

国际咨询公司毕马威（KPMG）近日发布了“2023年ESG审计成熟度指数”（KPMG ESG Assurance Maturity Index 2023）。指数以零至100分，衡量企业的ESG报告制度是否成熟，以评估是否已经准备好进行审计。

今年4月至6月，全球750家已经具备ESG报告和审计知识的企业高管和董事会成员，接受了问卷调查。这750家企业的平均营收为156亿美元（约214亿新元）。

调查结果显示，只有25％的企业认为内部已有完整的ESG政策、技能和系统，并准备好接受独立审计。

那些准备最不足的企业中，超过半数表示，要平衡ESG审计目标和股东的盈利预期，相当有挑战。而那些准备最充分的企业，董事会更在意ESG课题、内部经常展开ESG培训，并掌握了所有的ESG数据。

毕马威全球审计部主管布莱德利（Larry Bradley）指出，准备好接受ESG审计，意味着企业已经确知相关监管框架和正确的指标，拥有收集和管理数据的完整系统、流程管控。

企业规模和ESG审计成熟度正向相关 北美企业平均得分最高

调查也发现，企业规模和ESG审计成熟度是正向相关的，较大型的企业将可持续发展融入日常营运的整合度较高。营收超过100亿美元的大型企业平均得分56.3，营收介于50亿美元至100亿美元的平均得分45.3，而营收低于50亿美元的平均得分41.7。

上市公司的表现也优于非上市公司，两者的平均得分为48.5和43.3。

企业总部的所在地，是另一个影响因素。位于北美的企业的平均得分最高（48.3），接着依序是欧洲（46.8）、亚太地区（45.8）和拉丁美洲（43.1）。

按国家来说，表现最好的法国（50.4）、日本（50）和美国（49.4）的得分非常接近。然而，若仔细比较拥有最多ESG高度成熟企业的国家，日本的比率高达38％。

调查认为，有几个关键因素使日本成为指数的领先国家。与同业相比，日本企业向来更重视为社会和利益相关者创造价值。此外，自今年3月结束的财年起，日本上市公司必须在年报披露可持续发展的信息。

新加坡企业未被纳入这次调查，毕马威ESG服务合伙人霍淑菁指出，新加坡上市和大型非上市公司之后将须要按照国际可持续发展准则理事会（International Sustainability Standards Board，简称ISSB）定下的标准，进行气候相关披露。

“这一重大转变凸显了ESG审计的重要性将更甚于信息披露，并预示所有组织和行业将面临的变化。”

霍淑菁建议新加坡企业先评估是否已经准备好接受ESG审计，找出不足之处和制定计划因应。