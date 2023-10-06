全美世界：虽没派息但场外回购股票让股东获益约1.4亿元

全美世界（Best World International）澄清，虽然停牌期间暂停派息，但集团去年透过两轮“平等机会回购献议”（equal access offer）在场外回购股票，参与协议的股东获益金额约1亿4000万元，提高了股东总回报。

针对不发股息，执行董事薪酬却很高所引发的争议，集团星期四（10月5日）深夜发文告答复新加坡交易所询问。集团没有承诺之后会恢复派息，但表示下来将审查现金需求，根据集团中短期情况变化做出相应重新评估。

公司股价星期五（6日）收高，报1.75元，涨2.94%。

集团指出，自去年11月复牌至今年10月5日期间，公司进行股票回购，回购额约1460万元。董事会认为，股票回购为公司这类交易不活跃的股票提供流动性机会，并且是广泛认可长期回报股东价值的做法。

考虑到中国市场或继续下滑 2022财年未派息

集团说，针对派息，董事会考虑集团短期业务前景和中短期营运资金需求，及不确定和潜在事件。2022财年没有派息是因为考虑到中国市场可能会继续下滑。中国业务的收入占集团2022财年总收入的大约50%，而当地经济前景不佳可能导致消费减少。

由于集团在2022财年不派息给股东，然而两名创办人却获得上千万元丰厚薪酬，被新加坡国立大学商学院教授、企业治理专家麦润田撰文批评。

集团澄清，每名执行董事在2022财年的年薪配套，当中超过90%是绩效为基础花红，根据上财年经审计税前盈利来计算，这个做法自公司在2004年新交所挂牌便开始，在新加坡被广泛认可，特别是那些控股股东或创始人担任管理层的本地上市公司。

另外，集团薪酬委员会一直积极审查执行董事的薪酬，并定期做市场基准检测。今年6月，人力咨询公司HRGuru展开市场基准检测，并在8月完成，检测结果将在即将出炉的2023财年年度报告中公布。