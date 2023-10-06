马国顶级手套集团第四财季净亏损1.3亿元

顶级手套（Top Glove）在第四季注销一笔3亿8900万令吉（约1亿1279万新元 ）的金额，因此蒙受4亿6315万令吉（约1亿3419万新元）的净亏损。

根据集团在星期五（10月6日）公布的第四季业绩报告，集团为了降低成本对旗下资产进行检讨，注销了一笔一次过的3亿8900万令吉金额。当中包含一笔1亿3800万令吉的商誉摊销（goodwill impairment）和共达2亿5100万令吉的房地产、厂房和设备的减值。

这个注销项目不影响集团的流动现金。

集团的净亏损额达4亿6315万令吉，每股亏损5.78仙；每股净资产值为0.59仙。

若不包括这笔注销金额，集团蒙受的净亏损收窄至7415万令吉，高于去年同期的6299万令吉净亏损，但低于今年第三季的1亿3058万令吉。

集团营收同比滑落51.9%至4亿7587万令吉。

集团：手套销售前景向好 盼降低能源成本

集团表示，将通过整合生产设施，如使用较新和效率较高的生产设施以及暂停部分厂房的一些运作，来节省运作、水电和人力成本。

此外，原料价格下滑致使产品平均售价稍微下跌，让集团与客户分享降低成本的成果的同时，还能保留利润来抵消固定成本。

顶级手套集团董事经理林将源指出，过去两年手套需求下降，但集团相信在冠病疫情期间生产的存货已快见底。

“不过，手套需求在疫情之后，随着人们对卫生和健康意识的提高有所增加。有鉴于此，我们相信手套需求接下来会逐渐上升。”

尽管前景向好，但集团面对天然气能源价格上涨带来的挑战，这导致马来西亚手套生产商的竞争力不如能源成本较低国家的生产商。

集团希望在马国采集的天然气能够以更具竞争力的价格出售给本地生产商，以促进本地制造业，而不是将天然气出口。