贸工部预估数据13日发布 第三季经济增长料放缓

我国第三季经济初步预估数据下星期出炉，届时金管局也会公布货币政策，经济师预计第三季经济增长将放缓，料货币政策保持不变。

贸工部将在下星期五（10月13日）上午8时，发布今年第三季国内生产总值预估数据。

我国第二季经济同比增长0.5％，经季节性调整，环比增长0.1％。

马来亚银行经济师蔡学敏和李顺荣预计，我国第三季经济仅同比增长0.1％，主要因为服务业增长放缓，抵消了制造业萎缩幅度收窄，但同时指出，考虑到预测误差，我国第三季经济仍有可能陷入萎缩。

他们指出，虽然较乐观的商业展望或让制造业的萎缩幅度较第二季有所收缩，由于外部需求疲软，制造业仍处于萎缩状态。服务业增长将放缓，但仍保持坚挺，专业和贸易相关服务增长料加速，有助于弥补“报复性消费”领域的增长正常化。两人预计，我国全年经济增长为0.8％。

最新数据显示，我国8月份非石油国内出口（NODX）连续11个月萎缩，下跌20.1％；8月份制造业产值也连续11个月萎缩，同比下滑12.1％。

大华银行下调全年经济增长预测至0.4％

大华银行因此下调全年经济增长预测至0.4％，并预计我国第三季经济增长0.4％。报告说，虽然制造业因外部需求疲软料保持低迷，服务业带动的后疫情复苏将继续支撑增长，特别是旅游业的持续复苏，继续支持住宿、交通和餐饮服务领域的表现。

不过，报告也提醒，在利率高企导致金融条件收紧，以及国内和区域劳动力市场状况放缓的情况下，本地服务业活动依然有可能减缓。

分析：金管局料维持现有新元升值步伐

我国经济活动放缓，分析师认为，金管局会维持现有的新元升值步伐。

新加坡银行高级外汇策略师沈茂雄预计金管局将维持现有政策立场。他说，随着全球制造业产值停滞，我国经济也走软，通胀自4月的货币政策会议有所放缓。但由于核心通胀的放缓速度比金管局的预期慢，目前放宽货币政策还为时过早。

新加坡兴业银行高级经济师颜圣充也预计金管局将按兵不动，主要因为经济增长的强劲势头将持续到明年，虽然第四季短期内价格会继续持高，但通胀压力已减缓，此外新元名义有效汇率（S$NEER）仍有足够空间与未来的经济压力同步变化。