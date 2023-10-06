亚太股市集体上扬 海指涨0.61％

因市场预期美国9月非农就业数据将显示劳动力市场放缓，从而降低美国联邦储备局维持高利率的压力，亚太股市星期五（10月6日）闭市普遍上扬。新加坡海峡时报指数上扬19.29点或0.61％，收报3174.39点。

亚太其他市场，香港股市领涨，涨幅为1.58％；悉尼和台湾股市的涨幅均为0.41％；首尔股市微涨0.21％。唯有东京股市下滑，跌幅为0.26％。上海和深圳股市则因假期休市。

辉立证券首席股票经纪李经伟在接受《联合早报》访问时称，如果美国在星期五晚公布的9月非农就业数据显示新增就业人数符合或低于预期，那么将为股票市场带来一些提振。因为这意味着劳动力市场有所放缓，通胀降温。

虽然市场对9月非农就业数据持乐观态度，但此前已有美联储官员多次“放鹰”，表明降息不会来得那么快。银河—联昌证券股票经纪林椲倢受访时说，在高利率将保持更长一段时间的预期下，本地银行股表现可得到支持，带动海指走高。此外，香港股市的大幅反弹有助于提振市场情绪。

中国黄金周已至尾声，林椲倢认为，接下来可观察一下中国黄金周的消费和旅游统计数据，以探究其消费情况，消费者在哪些方面支出较多，以及主要是国内游还是国际游等。

本地股市全场成交量13亿3000万股，总交易额8亿零277万元。上升股329只，下跌股268只。

海指成份股19上扬九跌两持平

海指成份股19只上扬，九只下跌，两只持平。

涨幅最大的是新加坡航空公司（SIA）和创业公司（Venture Corporation），前者涨2.83％，收报6.55元；后者起2.32％，收报12.33元。

跌幅最大的是丰树物流信托（Mapletree Logistics Trust）和DFI零售集团（DFIRG），分别滑落3.73％和3.15％，收报1.55元和2.46美元。

个股消息方面，午言媒体（NoonTalk Media）宣布将于10月23日举行特别股东大会（EGM），以寻求股东授权回购股票。公司称，股份回购计划旨在提高股东价值。午言媒体在截至6月底的2023财年中亏损320万元，无论是全年还是下半年营收均呈现同比下降。由于遭受亏损，公司并未宣布或建议本财年派发股息。公司股价闭市收于0.098元，无起落。

皇冠股东发法定追债信 要求公司七天内还74万元欠款

停牌中的房地产发展商皇冠（Imperium Crown）称，公司已在10月3日收到股东发来的法定追债信（statutory demand），要求公司在10月3日起的七天内偿还74万元的欠款，否则可能采取法律行动。此前，公司计划通过出售中国的资产来偿还债务，但拟议的出售交易受到地方政府的多重条件限制，导致还债受阻。截至文告发布之日，公司仍不确定拟议的出售能否完成。

海庭（Seatrium）宣布，已与新加坡国立大学设计与工程学院签订建立海庭教授职位的协议，并与该校持续教育与终身教育学院签署了一份谅解备忘录（MOU），旨在通过持续教育和培训来增强公司员工的技术和商业能力。海庭称，这两项合作伙伴关系旨在推动本地能源转型和可持续发展，吸引顶尖研究人员投身岸外与海事领域。公司股价闭市收于0.123元，落1.6％。

餐饮业者Katrina集团宣布，集团的可弃权非包销的凭单附加股（renounceable non-underwritten rights issue of warrants）的发售已于10月3日结束，获得1亿零860万份的超额认购。集团发售最高达2亿3250万份可弃权非包销的凭单附加股，每凭单发行价为0.1分，每凭单将能够以2分的价格认购一新普通股。