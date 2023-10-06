报告：信息不全融资难 企业低碳转型须明确目标

传统企业转向低碳经营需要资金推动转型进程，但许多企业因为缺乏明确目标，在取得相关贷款时困难重重。

国际经合组织（OECD）最早于2019年提出转型金融（Transition Finance）概念，为进行可持续发展目标转型的企业和领域提供融资，用于绿色转型活动。

绿色转型是大势所趋，许多金融机构都提供转型贷款，但它们面对的最大障碍是企业提供给金融机构的转型计划信息不足。这导致金融机构无法确认它们是否符合“净零”目标的要求。

调查：信息不足影响79%金融机构借贷

经合组织的一项调查结果显示，79%的受访金融机构表示信息不足是影响借贷的障碍。

另一项挑战就是不同国家的低碳目标和国家自定贡献预案（Nationally Determined Contributions，简称NDCs）不同。朝净零目标转型的过程视当地的社会经济情况、地理条件和超前达标的能力而定。各国净零目标的法律地位、专业术语、涵盖范围、领域种类和达成目标的时间，也有很大差别。

制定标准不仅是在国家层级，还应该为国内的各个领域制定碳排放量限制或碳预算（carbon budget），以达到国家净零目标。

经合组织的一份报告指出，为各个领域制定符合《巴黎协议》的明确目标和途径能协助企业计划转型，也能帮助投资者根据当地情况做投资决定。

为了解决个别领域缺乏明确转型目标的问题，一些领域提供相关培训和服务，来协助企业评估公司运作是否符合全球碳排放方向，以及设定相关目标。

转型金融的另一项挑战是确保所需资金充足。不同的科技、领域、地区和资金来源都可能影响融资额，还要视转型项目优点和相关技术开发的阶段而定。

例如，创新项目或处于开发初期的新科技，以及刚面市不久的科技不仅需要私募资金，也需要政府注资和技术支持来完善技术，并把产品推出市场。

报告说，全球经济必须转型才能达到《巴黎协议》目标，多个领域须大量减少碳排放量，还要避免“漂绿”，才能让投资对转型计划有信心。有鉴于此，制定可靠的企业气候转型计划是关键。

计划须以企业的碳排放表现预测、途径、目标和达成目标的步骤为核心。计划还得包括分析报告，而且须符合《巴黎协议》气温目标。

这项计划也必须与公司的整体策略相融合，才能增加与气候课题有关的商机、取得收支平衡、降低碳密集（carobon-intensive）和碳锁定（carbon lock-in）风险，以及避免资产贬值、成为搁浅资产（stranded asset）。