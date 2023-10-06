规模达1060亿元 我国数码经济占GDP17%

我国数码经济近年来增长强劲，去年占国内生产总值（GDP）17.3％，较2017年的13％，高出4.3个百分点。

在这五年里，数码经济的增值（VA），即对我国经济的贡献几乎翻倍，从580亿元增至1060亿元。

复合年均增长率12.9％ 超过整体经济增速

整体而言，自2017年以来，我国数码经济的复合年均增长率（CAGR）约为12.9％，超过了整体经济的增长速度。

资讯通信媒体发展局（IMDA）星期五（10月6日）发布首份“新加坡数码经济”报告。报告由资媒局和新加坡国立大学李光耀公共政策学院合作完成。通过这份报告，资媒局可以更好地掌握新加坡数码经济现况，并了解它的发展方向和变化。

资媒局局长柳俊泓（中）、资媒局副局长古玛尔（左）和助理局长陈美莲（右）在发布会上针对报告内容回应媒体询问。（邬福梁摄）

资媒局局长柳俊泓在发布会上说：“数码经济显然是新加坡经济增长的强大引擎，约占17％。这意味着每5元就有1元是由数码经济产生的，显示我国的数码经济非常蓬勃。”

柳俊泓也说，增长不仅仅体现在传统科技公司或科技领域。“实际上，超过三分之二的增长来自其他经济领域的数码化，无论是金融、贸易还是制造业。这为所有新加坡人创造了非常好的就业机会。”

定义和衡量数码经济尚无国际标准

如何定义和衡量数码经济，目前还没有国际商定的标准。我国的定义有两个组成部分，一个是资讯通信领域的经济增值，另一个是其他领域数码化的经济增值。

如果采用我国的定义并参考公开资讯，资媒局助理局长陈美莲指出，新加坡的数码经济与相近的开放经济体相比，毫不逊色。

根据2020年的数据，新加坡的数码经济占国内生产总值16.7％，爱沙尼亚（Estonia）为16.6％，英国为16.1％，瑞典为15％。

数码经济报告指出，资讯通信领域是新加坡经济的主要驱动力之一，去年占整体国内生产总值5.4％。此外，它也是增长最快的领域，2017年至2022年的复合年均增长率（CAGR）为10.3％。

带动资讯通信领域强劲增长的包括游戏业、线上服务，以及电子商务。

其他领域的数码化发展也相当强劲，去年的贡献占我国国内生产总值11.9％。2017年至2022年的复合年均增长率为13.5％，超过了整体经济增速。

数码经济扩张源自于更多企业采用数码科技，这也促成了更多人加入科技业。

就业人口中 科技从业员占比增至5.2％

我国的科技专业人员从2017年的15万5500人，增加到2022年的20万1100人，占总就业人数的比率从2017年的4.2％上升到2022年的5.2％。

去年有超过一半或大约57％的科技工作，来自资讯通信领域以外的其他经济领域。

报告也指出，超过70％的科技职位由新加坡人和永久居民担任。本地科技从业人员的薪资中位数为7376元，较整体居民的薪资中位数4500元高。

针对市场的科技技能需求，资媒局副局长古玛尔（Kiren Kumar）指出，云计算、数据相关、产品管理与发展、软件与应用，以及网络安全，是五个首要技能。“无论你在哪个领域，这将是各行各业都需要的五大技能。”