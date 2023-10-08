第三季财报表现佳 股市或因季节性效应走强

在美国星期五（10月6日）晚上公布9月非农就业数据前，市场普遍持乐观预期，认为美国劳动力市场将放缓，从而缓解美国联邦储备局维持高利率的压力。新加坡海峡时报指数星期五（6日）收报3174.39点，涨19.29点或0.61%。不过，这仍未能挽回前半周跌幅，海指全周下跌1.34%。

分析师预计，第三季财报季表现料优于第二季，再加上年底假期将至，从季节性效应上看，接下来市场整体或呈上扬态势。

美股三大股指星期五最终皆收高。以全周来看，标准普尔500指数收涨0.48%，结束了连续四周的下跌；纳斯达克指数上周也录得1.60%的涨幅；道琼斯工业指数则小幅下跌0.30%。

美债收益率创自2007年新高

辉立证券首席股票经纪谭莹莹在与《联合早报》的采访中指出，上周，有着“全球资产定价之锚”之称的10年期美债收益率逼近4.9%，30年期美债收益率上破5%，均创2007年以来新高。美债收益率的飙升叠加美元走强，抑制了投资者对高风险资产的兴趣，因此海指走低。

美国9月非农就业人口增加33万6000人，为今年年初以来的最大增幅，远超预期的17万人，失业率则维持在3.8%不变。不过，9月的薪资增长有所放缓，环比涨0.2%，较8月持平，略低于市场预期的0.3%。

美国非农数据意外“爆表”，增加了市场对美联储年内加息的押注。芝加哥商品交易所集团（CME）的美联储观察工具FedWatch显示，美联储11月加息25个基点的可能性为27.1％，12月加息25个基点的可能性为36.7%。这两项数据在非农报告公布前则在20％和30％左右。

专家：美国总统大选或成加息决策因素

盈立证券uSMART市场策略师黄佳仁说，虽然美联储因其决议无需获得美国总统或立法机关任何高层的批准而被视为一个独立机构，但美国总统大选也可能会成为美联储加息决策的考虑因素。明年又是一个大选年，美联储若想帮助拜登连任，最直接的方法便是降息。如果美联储决定采取这一行动，那么最快可能在明年第一季度发生。

现任美联储主席鲍威尔最初是由美国前总统特朗普提名，但鲍威尔上任后两人一直都合不来。在今年8月的一次采访中，特朗普更是直言，若是再次选上美国总统，他不会再任命鲍威尔担任美联储主席。此前，有民调结果显示，若2024年再次对决，拜登与特朗普的支持率难分伯仲。

黄佳仁指出，接下来第三季财报季将拉开序幕，在第二季财报表现带来的“低基数”效应下，第三季财报季表现料优于上一季度。另外，11月和12月往往是美股表现较佳的月份，从季节性效应上看，接下来市场应该会呈现上升趋势。

个股消息方面，豪利控股（Oxley Holdings）公布的最新财报显示，公司在截至今年6月底的2023财年中，持续经营业务的净亏损为9600万元，而上一财年的持续经营业务净利为3120万元；营收为6亿4040万元，上一财年为9亿2590万元。公司指出，亏损原因主要是由于利率上升以及非经常性亏损，导致财务成本增加。公司星期五闭市收于0.105元，无起落。

特毅国际（TEE International）就此前与Meta5签署的认购协议做出更新，表示双方已于10月6日签署第二份补充协议，以修改和补充认购协议的某些条款和条件。第二份补充协议的主要目的是为了延长认购的最后截止日期至2024年3月31日。目前，公司股票处于暂停交易状态。