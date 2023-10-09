彭博社：GIC为首财团竞标印尼付费公路公司股权 价值逾10亿新元

（新加坡综合讯）新加坡政府投资公司（GIC）为首的财团正在竞标印度尼西亚国营付费公路公司PT Jasamarga Transjawa Tol的约35％股权，彭博社报道，这批股权据说售价至少7亿5000万美元（10亿2630万新元）。

彭博社星期一（10月9日）报道GIC竞标印尼付费公路公司股权的消息时，引述知情人士透露，Jasa Marga这家子公司股权的竞标者，还包括印度尼西亚投资局为首的一个财团。

据知情人士说，两个财团对Transjawa Tol这批股权的竞标，都已经在深入谈商阶段。不过卖方正在考虑，未必会达成交易。

Jasamarga Transjawa Tol网站显示，公司于2017年成立，在西爪哇、中爪哇和东爪哇经营付费公路网络。母公司Jasa Marga计划在2023年让它挂牌上市。彭博社汇编的数据显示，印尼政府持有Jasa Marga的70％股权。

报道：GIC买回印度海德拉巴办公楼发展项目

另一方面，根据媒体报道，GIC已签约并以215亿印度卢比（3亿5500万新元），买回在印度海德拉巴（Hyderabad）的办公楼发展项目威弗洛（Waverock）。

上星期三（4日）印度媒体《印度商界报》（The Hindu Business Line）报道了这项消息。

卖方SPREF II公司是安联实业（Allianz Real Estate）与Shapoorji Pallonji集团的合资公司。在2019年，SPREF II是以175亿印度卢比向GIC与伙伴的合资公司买下这个资产。

威弗洛项目有四栋办公楼，总可租用楼面240万平方英尺。它的租户包括苹果（Apple）、塔塔咨询服务公司（TCS）、埃森哲（Accenture）、星展银行（DBS）等著名公司。