将召开特大 凯德雅诗阁信托就收购与续租海外住宿寻求股东批准

凯德雅诗阁信托 （CapitaLand Ascott Trust）将于10月24日召开特别股东大会，就拟议的三处海外住宿资产的收购以及与法国三处住宿项目的主租约续约寻求股东批准。

信托在星期一（10月9日）发布的文告中宣布，已就收购英国伦敦卡文迪许酒店（The Cavendish London）、爱尔兰都柏林的Temple Bar Hotel和印度尼西亚的雅诗阁库宁岸雅加达（Ascott Kuningan Jakarta）签订收购协议。这三项资产的收购价分别为1亿1630万英镑（约1亿9400万新元）、7000万欧元（约1亿新元）和4000万美元（约5466万新元）。

信托表示，所有资产的收购计划预计将于今年第四季度完成。届时，从形式上（pro forma basis）计算，信托的总派发收入料增加1350万元，每合订证券单位派息（DPS）料增长1.8%。

在拟议的收购完成后，持有这三处物业的公司将与雅诗阁有限公司（The Ascott Limited）的全资子公司签订单独的管理协议，由子公司为物业提供管理服务。

以更高租金与法国三住宿项目续约主租约

此外，信托还宣布以更高租金与法国的三处住宿项目续约主租约（master lease），包括卢浮宫巴黎馨乐廷酒店（La Clef Louvre Paris）、里昂馨乐庭Presqu’ile服务公寓（Citadines Presqu’île Lyon）和巴黎馨乐庭Place d’Italie服务公寓（Citadines Place d’Italie Paris）续约12年，租期从明年1月1日起。

2024财年的新租金为560万欧元，比2022财年的现有租金420万欧元高出33.3%。除了租金、租期和信托与租户共同分担的翻新费用外，续租条款和条件与现有租赁协议相同。

信托股价星期一闭市收于0.885元，跌1分或1.12％。