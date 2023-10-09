报告：东南亚多元企业表现不如单一业务公司

一项新研究发现，原本在东南亚市场光芒四射的多元企业，如今在许多方面都输给单一业务的公司，包括营收增长、利润率和估值倍数。多元企业的优势首先在新马泰这三个东南亚较发达经济体中消失，而与单一业务公司的差距也在扩大。

咨询顾问公司贝恩（Bain & Company）最新研究报告发现，过去十年（2013年至2022年），东南亚单一业务公司的平均年化股东总回报率（average annualized TSR）为11％，比多元企业的4％高出7个百分点。

这颠覆了此前的情况，2003年至2012年间，东南亚多元企业的平均年化TSR是28％，比东南亚的单一业务公司的高出8个百分比。当时，东南亚的多元企业有好些市场优势，包括企业规模、多元化、稳定性、与当地政府的联系、可获得的机会、资本和人才等。当时，东南亚多元企业的表现，也优于全球其他地方的多元企业。

报告指出，东南亚的多元企业当时蓬勃发展属于异常情况，因为在较发达市场中，专攻某个行业并在里面取得领导地位的企业表现通常更好。

不过，随着东南亚市场逐渐成熟，当地多元企业的优势也被侵蚀。到了2010年至2019年间，东南亚单一业务公司的表现（十年平均年化TSR）首次超越多元企业，比后者高出约两个百分点。

多元企业优势首先在发达市场受到侵蚀

在新加坡、马来西亚和泰国等发达市场，多元企业的优势首先受到侵蚀，且侵蚀速度最快，凸显市场成熟度与多元企业的表现相关。

大约从2014年起，受全球宏观经济形势影响，整个东南亚区域的收入增长大幅缩水。所有公司须加倍努力创造价值。多元企业扩大利润率或实行成本控制的速度较慢，本益比也下降。

相比之下，单一业务的公司运营效率更高，并在经济放缓期间保持了TSR。此外，灵活的单一业务公司在具吸引力的行业中发展强大的领导地位，吸引了投资者、政府支持和人才，并因此得到了回报。

贝恩的最新研究则显示，东南亚多元企业和单一业务公司的表现差距还在不断扩大。过去十年里，东南亚多元企业的表现下跌了24个百分点。报告指出，东南亚各经济体的宏观经济放缓加速了这一长期趋势，而最近由冠病疫情引发的危机也加速了这一趋势。

冠病疫情带来新动荡

2020年，冠病疫情给东南亚经济带来新动荡时，大多数的多元企业尚未从经济放缓中恢复过来。许多没有将速度、灵活性和效率正确结合起来，无法在危机中茁壮成长。不少多元企业在过去十年里没落。

报告说：“多元企业的优势已大减。如今它更像是一种负担。”

多元企业份额虽缩减 仍是本区域主要经济驱动力

不过，研究也指出，多元企业在区域经济中所占的份额虽有所缩减，却仍是本区域的主要经济驱动力，占17％市值和30％的资本支出。东南亚需要多元企业实现增长并创造价值。

贝恩总结出多元企业战胜困难的方法：它们需要利用科技来推动核心业务实现卓越的业绩增长和盈利；它们还需要重新平衡投资组合，审查股权结构以实现价值最大化。“多元企业应该投资于科技、精简化和重组。未来十年，创造价值的方法不止一种，但没有时间可以浪费。”