报告：政府售地推高第三季大宗房地产交易

本地大宗房地产交易连续下跌五个季度后，在今年第三季回升，交易总值环比增加74.8%至69亿元。

莱坊（Knight Frank）星期一（10月9日）发表的第三季大宗房地产买卖报告指出，整体交易总值比去年同期多19.4%，当中，政府售地计划占了60%，报41亿元。

政府第三季售出的五幅地段，促使住宅的大宗交易达到33亿元。交易额比前一季增加93.5%，比去年同期则下滑12%。与此同时，私宅的大宗交易活动转弱。莱坊认为，这或与今年4月开始，外国人需要支付的额外买方印花税（ABSD）从30%上调到60%有关。

仍有大型高档私宅需求 但许多外国人在观望

莱坊研究部主管郑卫铭接受《联合早报》访问时说，市场仍有大型高档私宅的需求。不过由于ABSD，许多外国人在场外观望，并需要一段时间才会重见外国人购买豪宅势头走强。

在集体出售市场交易方面，由于经济存在太多不明朗因素，市场前景被看淡，进而影响了集体出售市场。屋主和房地产发展商之间的期望鸿沟扩大是集售市场的最大障碍。

永泰控股（Wing Tai Holdings）的独资子公司Wincove Investment，今年3月以7630万元标得荷兰大厦（Holland Tower），可是公司在7月以收购合同的若干条件未获满足，宣布取消买卖合约。这项交易的取消，进一步打击了集售市场信心。

不过，位于乌节路的远东购物中心（Far East Shopping Centre），第三季成功以9亿零800万元通过集体出售，给市场带来一丝正面曙光。

莱坊资本市场部房地产与集体销售主管谢敏敏指出，那些居住在展开集售计划的项目的外国人，大多不会同意卖房，因为他们的替代成本随ABSD上调而大幅增加。

谢敏敏说：“由于成本增加，房地产发展商的注意力转向政府售地正选名单上的地段，虽然近期竞投地段的发展商数量有所减少，出价趋向保守。尽管发展商的胃口缩小，他们对优越地区的地段仍感兴趣，因为这些地段可以分售或重新开发。”

第三季商用房地产交易总额环比增27.4％

工业房地产是另一个表现较逊色的领域，第三季交易总值达2亿5220万元，是自2020年次季冠病阻断措施以来的第二低，当时的交易值是1亿7400万元。

然而，面对同样经济前景，商用房地产呈现了不一样的景观。第三季商用房地产交易总值达15亿元，同比增加23.3%，更比第二季高27.4%，主要由星狮地产信托以3亿3800万元出售樟宜坊（Changi City Point）以及远东购物中心的集售所带动。

此外，在连续六个季度的综合房地产项目交易荒之后，今年第三季出现政府以12亿元售出位于淡滨尼11道的商住两用混合项目地段。

至于酒店交易，第三季有吉真宾乐雅酒店（Parkroyal on Kitchener Road）以5亿2500万元售出。这是自2022年第四季以来首个酒店交易。以交易值来说，这宗交易是2020年第四季以来最大宗的酒店交易。报告指出，这可能预示会有更多投资者对正在复苏的酒店业和零售业感兴趣。

展望未来，莱坊预计本地房地产市场会在今年剩余时间持续放缓，今年大宗房地产投资金额估计为180亿元至200亿元，低于早前预估的200亿至220亿元。