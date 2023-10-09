以巴军事冲突引发油价升高担忧 海指跌0.25%

以巴军事冲突升级撼动本地投资者信心，新加坡海峡时报指数在星期一（10月9日）下跌7.88点或0.25%，闭市报3166.51点。

亚洲股市涨跌不一，因受台风袭击而在下午才进行交易的香港股市，收升0.18%。结束黄金周假期的上海和深圳股市，分别下跌0.44%和0.03%。东京下跌0.26%；首尔则收升0.21%。

以巴冲突升级可能导致中东地区的原油供应受阻，引发油价可能高涨的担忧。

资深股票经纪冯施钧接受《联合早报》访问时说：“海指早盘因为中东的军事冲突而低开，全天市场情绪仍然谨慎。交投情绪也受到美国股指期货走软的影响，因为军事冲突可能会导致原油供应在近期内中断。此外 ，美国9月份的良好就业数据预示市场将进入新一轮更高利率环境。”

随着第三季财报季到来，他预测，股市会继续波动。

分析师：看好防御型领域及能源股

大华银行全球经济和市场研究部也认为，接下来市场可能会受到原油价格高升、日本央行可能取消收益率曲线控制（yield curve control）政策以及中国经济放缓的影响，而起伏不定。

“我们认为医疗、消费必需品等防御型领域具有抗跌力，良好的公司盈利料能支撑股价。我们也看好周期股如能源股，因为原油供应紧张能支撑原油价格，以及受益于再生能源转型的公用事业股。”

本地股市全天全场交易量为11亿7000万股，交易额5亿8095万元；上升股277只，下跌股279只。

跌幅最大的海指成份股包括胜科工业（Sembcorp Industries）、新加坡航空（SIA）及怡和合发（Jardine C & C），分别下跌2.62%、2.29%和1.4%，收报4.83元、6.40元和30.35元。

上升股包括海庭（Seatrium）、星狮物流商产信托（Frasers Logistics & Commercial Trust）和丰树泛亚商业信托（Mapletree Pan Asia Commercial Trust），分别收升1.63%、0.94%和0.74%，报0.125元、1.07元和1.37元。

过去一周的股市资金流动活跃。

新加坡交易所的数据显示，华侨银行（OCBC）是机构投资者净买入金额最大的股票，达7656万元；机构投资者净卖出金额最大的股票则是泰国酿酒（Thai Beverage），达2445万元。

吉宝企业（Keppel Corp）受到散户的青睐，净买入金额达3210万元。散户售出套利最多的股是华侨银行，金额达2000万元。

在个股消息方面，豪利控股（Oxley Holdings）宣布以4亿零600万令吉（约1亿1800万新元），脱售在马来西亚吉隆坡的综合发展项目Oxley Towers的甲级办公楼和四个相连零售单位，给马来西亚安联银行（Alliance Bank） 。

这栋分层地契办公楼共24层楼高，总楼面面积达31万5711平方英尺；四个零售单位的净楼面面积为9569平方英尺。

豪利控股起0.95%至0.106元。

Singlife委任荷兰金融科技公司Ortec Finance为战略资产分配顾问，提高公司的投资决策能力并改进长期投资策略。

亚化集团（AsiaPhos）的子公司AP New Energy向英国环球资源（Global Sources）收购旗下的环球资源台湾所有股权，收购价为350万美元（479万新元）。亚化股价跌11.11%至0.8分。

在以色列和新加坡设有办事处的医疗投资公司趋势线（Trendlines）针对以巴局势发表文告说，公司虽然距离爆发军事冲突的以色列南部很远，但运作仍受到影响，包括职员被召回军队。

公司认为，部分运作会受到些许影响，并会密留意事态发展。 公司股价跌2.17%至9分。



