森联集团逾5.4亿元标得淡滨尼EC地段 创尺价新高

森联集团旗下森联置地（Sim Lian Land）和森联发展（Sim Lian Development）以5亿4328万元的高价，标得淡滨尼的执行共管公寓（EC）地段，创下尺价新高。

共有七方参加在今年7月截止的淡滨尼62街（Tampines Street 62）B地段竞标活动，其中森联置地和森联发展开出的价格，相当于容积率每平方英尺721元。

建屋发展局星期一（10月9日）把淡滨尼62街B地段，颁给森联置地和森联发展。

博纳产业（Propnex）研究与内容主管黄秀莹指出， 这刷新了登加区田园弄（Plantation Close）EC地段的703元容积率尺价纪录。滨尼62街B地段的得标尺价，也比毗邻的A地段尺价高出9.4%。

A地段由雅乐轩（Altura）的联合发展商青建地产和三达利建筑以4亿2200万元联合标得，容积率尺价为659元。A地段现已发展成景丽轩（Tenet）EC项目。

淡滨尼62街B地段是今年上半年政府售地计划下正选名单中的99年地契地段。地段面积为30万1392平方英尺，可建造700个单位。

根据当局要求，竞标者提交以模块化建筑方法，在七个竞标者当中，有四个同时提交了第二份采用其他建造方法的竞标书。竞标者提交以模块化建筑（PPVC）方法建造项目的竞标书后，可选择提交第二份采用其他效率更高建造方法的竞标书。这些方法可能结合多种建造科技，或非PPVC技术。

黄秀莹预计，在这幅地段建造的新私宅项目尺价可能会超出1500元。“中央区以外的新私宅平均售价今年已达到2070元，若EC尺价为大约1500元，对合格买家来说仍是很好的价值提案，为向往住在私宅的家庭提供机会。”

合登集团高级数据分析总监李思德认为，森联置地和森联发展开出的价格，显示它们对淡滨尼的EC销售充满信心。他指出，区内的跨岛地铁线和淡滨尼11道的综合发展项目完工后，这幅地段的吸引力会增加。

另外，淡滨尼会有2500个组屋单位在2024年和2025年满五年最低居住年限，可吸引大批潜在的组屋提升者。

较早前，森联置地和森联发展也以逾8.2亿元，标得位于惹兰登布树的一幅住宅用途地段。这幅地段只吸引两方竞标。这个99年地契地段可建造840个单位。