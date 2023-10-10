市区甲级办公楼租金第三季环比跌0.1% 结束九连涨

受成本上升和宏观经济的不确定性影响，办公楼租户更在意租金，导致新加坡甲级办公楼租金今年第三季环比跌0.1%至每月每平方英尺11.51元，结束连续九个季度的增长。

相对去年全年的5.9%租金增长，今年全年的核心中央商业区的高档和甲级办公楼租金变化可能介于下降0.5%至增长0.5%，租金介于每月每平方英尺11.34元至11.46元。

房地产咨询公司高力（Colliers）星期一（10月9日）发布的《第三季新加坡办公楼市场报告》显示，核心中央商业区的高档和甲级办公楼租金下降，特别是珊顿大道和丹戎巴葛的高档办公楼。但因市场供应有限，核心商业区核心甲级办公楼租金维持不变。

核心中央商业区的高档办公楼主要指位于莱佛士坊、丹戎巴葛、珊顿大道和滨海湾，大楼净可出租面积大于30万平方英尺或楼面面积超过1万8000平方英尺的办公楼。这类办公楼的楼龄不到15年，且有环保认证。

报告指出，与第二季的环比增长0.6%相比，第三季租金小幅下滑，可能成为核心中央商业区的高档和甲级办公楼租赁市场的拐点。

因租户们选择租金更有吸引力的办公楼，推动核心中央商业区边缘（如政府大厦、美芝路）的甲级办公楼租金上涨，与核心中央商业区办公楼租金差距进一步缩小。

空置率方面，由于市场对高质量办公空间始终有需求，第三季核心中央商业区的高档和甲级办公楼空置率从上一季的3.0%，降至2.6%；核心中央商业区边缘的甲级办公楼的空置率也从上季的4.8%，降至第三季的4.1%。

高力国际新加坡董事总经理比斯德沃（Bastiaan van Beijsterveldt）说：“宏观经济疲软导致租金走软。然而，稳定的市场需求和空置率下降仍对租金起到一定支撑。租户可利用这个机会，规划更适合自己的办公空间。”

报告还指出，随着供应的增加，短期内的办公楼租赁市场可能会从业主市场转向租户市场。为确保租户续约和新租户迁入，业主可能需要提供更多优惠措施来吸引他们。

与此同时，核心中央商业区的高档和甲级办公楼的销售尺价，仍保持在3050元。

高力国际新加坡研究主管何俐慜指出，办公楼交易预计仍将保持在较低水平。在购买成本较高和经济环境不确定因素下，买家对交易价较低的分层地契办公单位更感兴趣。尽管如此，新加坡作为全球金融中心，加上业主雄厚的财力以及较低的空置率，仍能有效支撑甲级办公楼的资本价值。