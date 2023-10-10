中东局势继续升级 短期带来油价上涨风险

中东紧张局势继续升级，分析师认为短期内动荡会为油价带来上涨风险，若伊朗也涉及其中，将进一步推高油价，预计今年第四季油价平均为90美元。

历史数据显示，在过往的多次以色列和巴勒斯坦冲突事件之后，油价多数时候上涨，全球股市表现参差不齐，本地股市基本都出现涨幅。

分析师说，市场正密切关注局势发展来评估对股市的影响，高能源价格一般不利股市，但油气股可能上涨。

华侨银行亚细安经济师文卡特斯瓦兰（Lavanya Venkateswaran）星期二（10月10日）发布报告，分析以往以色列地区重大冲突事件对市场的影响。历史显示，紧张局势的升级可能持续几天至几年。

资产市场反应不一

主要资产市场对以往以巴冲突的反应不一，同时期全球发生的其他事件让人难以辨识市场走势的因果。不过，文卡特斯瓦兰说：“在主要冲突事件发生的一个月，以布伦特原油（Brent）为基准的全球油价普遍上涨。”

最明显的例子是1970年代初阿拉伯各国攻打以色列后的一个月，油价飙升50%以上。2021年5月以色列警察突袭阿克萨清真寺事件，也推高布伦特原油价格。

至于股市，历史上冲突过后的一个月，全球和美国股市上涨多于下跌，本地股市从有纪录以来基本都取得涨幅。

华侨投资研究公司总经理李彩莲指出，股市初期反应不一，MSCI世界指数星期一（9日）略微收高，可能因为市场预计中东局势会让美国联邦储备局暂停加息，本地股市星期二收回失地。

市场观察人士关注局势发展，关键是接下来几周对油价的影响。以往高能源价格对股市不利，影响企业和消费者，但得益于高油价的油气股可能上涨。

马来亚银行证券公司研究主管迪兰（Thilan Wickramasinghe）说，中东局势紧张，油价可能走高，避险资金流向美元，或给新加坡带来通货膨胀压力。

他指出，能源成本上升可能导致运输和公用事业等行业的运营成本立即增加。农业股和依赖大宗商品投入的行业如食品和饮料，可能受到化肥成本上升和其他原材料支出增加的间接影响。不过，这对岸外与海事行业、石油与天然气行业，以及制定替代能源战略的公司可能有利。

以巴局势如何发展影响接下来油价

以巴局势的规模、紧张程度、维持时期和范围，是决定接下来对油价影响的重要因素。

考虑到这次哈马斯进攻的规模和以色列公开宣战，文卡特斯瓦兰认为，这意味紧张局势可能是持久的，美国表示支持以色列则意味短期内降温的可能性不大。

如果伊朗和美国间的紧张局势升级，美国可能对伊朗实行更严格制裁，挤压原油市场供应。伊朗原油产量今年8月增加到每天300万桶，约占石油输出国组织（OPEC，简称油盟）的11%。

文卡特斯瓦兰说，风险在于这个冲突升级到区域层面，对沙特阿拉伯和以色列关系的外交努力带来挑战，因此沙特解除先前减产措施的可能也不大。

华侨银行研究的基本预测是，紧张局势即便为期较久，也只限于加沙地区和以色列，油价在初期条件反射反应后会回归正常化。

因此，华侨预测布伦特原油价格在第四季平均达90美元，接下来几周波动较大。

辉立nova市场分析师萨赫德瓦（Priyanka Sachdeva）说，若中东战火持续下去，全球可能回到原点，就像去年俄罗斯入侵乌克兰时。“这意味更大的通胀压力，更高的油价、更强的美元和更高的收益率，这三者结合将造成严重破坏。”